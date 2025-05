BANCUL ZILEI: Răzbunarea...

Foştii lui colegi din timpul serviciului militar au devenit oameni bogaţi, au firme pe numele lor, şi-au cumpărat automobile 4x4 şi fac excursii în străinătate, iar el nu are nici măcar un Fiat de 1000 cmc. Într-una dintre zile, tânărul dă peste un anunţ în ziar: "De vânzare Mercedes 4x4 — nou. Preţul: $250". Presupune că e o greşeală de tipar, totuşi telefonează şi îi răspunde o voce de femeie.



— Anunţul cu Mercedesul e real?

— Desigur. Şi primul care va veni cu 250 de dolari, va cumpăra maşina.

— Sunt în drum spre tine!... Scoate în grabă 250 de dolari din sertar şi zboară la adresa indicată. O doamnă în vârstă deschide uşa.

— Am impresia că-i pur şi simplu o glumă... Mercedes pentru 250 de dolari?— Hai să vezi. Şi-l conduce la garajul casei unde se afla un Mercedes 4x4 — complet nou.Tânărul îi spune:

— Eu nu-s bogat, dar sunt om drept şi cinstit. Aşa încât ori că îmi vei spune că nu te pricepi la automobile, ori că e vorba de o glumă. Maşina asta valorează 70000 de dolari, poate chiar mai mult. De ce o vinzi numai pentru 250 de dolari?

— Pentru că eşti om drept, îţi voi explica despre ce e vorba: Eu am fost căsătorită 60 de ani. În urmă cu o lună şi jumătate, soţul meu a murit. Săptămâna asta am deschis testamentul şi acolo era scris că locuinţa rămâne în posesia mea. Banii, toţi banii, rămân în posesia mea. Dar în paragraful al treilea al testamentului era scris ca el are o iubită. Şi el hotărăşte să se vândă Mercedesul 4x4 şi să se trimită iubitei lui suma primită. Iar eu vreau să mă răzbun pe ea. Pur şi simplu să mă răzbun. În testament scrie: "să se vândă maşina şi să i se trimită suma primită..." şi nu scrie "să i se dea maşina...". Iar răzbunarea mea este ca ea să primească pentru maşina asta numai 250 de dolari şi nimic mai mult...

Tânărul scoate din buzunar 250 de dolari, plăteşte doamnei, ia maşina şi se duce cu ea direct la service, pentru a o verifica. După verificare i se spune că automobilul este complet nou, aproape nu s-a circulat cu el.

După câteva zile, când se ìntoarce acasa,vede postaşul ieşind din locuinţa lui.Tânărul îl întreabă:

— Ce veste ne-ai adus?

— I-am adus soţiei tale 250 de dolari.

