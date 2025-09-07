BANCUL ZILEI: Despre vârstă...

Bancul zilei. Doi vechi prieteni se revad după o perioadă de timp.

- Salut Ioane, ce mai faci?

- Cam supărat, pentru că am rupt logodna cu prietena mea de 20 de ani.

- Păi de ce?

- Dacă mă căsătoream acum, eu am 50 de ani, ea 20 de ani, și asta este foarte bine. Când eu voi avea 60 de ani, ea va împlini 30 de ani, ceea ce nu-i rău. La 70 de ani, ea va avea 40 de ani, ceea ce încă mai merge, iar la 80 de ani când eu voi împlini, ea va avea 50 de ani.

-Așa, și ce-i cu asta?

- Păi atunci eu ce să mai fac cu o bătrână de 50 de ani?

