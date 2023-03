– Ce te-a făcut să te înrolezi în armată?

– M-am înrolat din mai multe motive. Am vrut să-mi slujesc patria, am vrut să lupt contra inamicului, am vrut să construiesc o lume mai bună, demnă de eroii ei, dar motivul principal a fost că m-au înhăţat ăştia.

