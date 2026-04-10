Băiat de 14 ani, din Iași, olimpic la religie, împins la sinucidere de o persoană cunoscută într-un joc. "Nivelul 10 era sinuciderea"
Data publicării: 08:38 10 Apr 2026

Băiat de 14 ani, din Iași, olimpic la religie, împins la sinucidere de o persoană cunoscută într-un joc. ”Nivelul 10 era sinuciderea”
Autor: Roxana Neagu

foto pixabay Foto: Pixabay/ ilustrativ

Caz șocant în Iași, unde un adolescent de 14 ani s-a sinucis în timp ce familia sa sărbătorea Paștele Catolic.

Un caz tulburător vine din Iași, acolo unde un băiat de 14 ani, Gabriel, s-a sinucis chiar în timp ce familia sa sărbătorea Paștele Catolic. Băiatul, olimpic la religie, se pare că ar fi cunoscut o persoană, într-un joc video, care i-ar fi lansat provocări din ce în ce mai periculoase. A zecea provocare a fost sinuciderea. 

”Erau nivelurile astea, 9 şi 10. 9 e să te mutilezi. El băiatul meu, şi-a iubit foarte mult corpul şi n-a putut să facă asta. Înţelegeţi? Şi a trecut la nivelul 10. S-a dus la sinucidere” a spus tatăl băiatului, conform Observator. 

”Toată viața lui era pe telefon”

Gabriel era un elev model, visa să devină preot, dar, în ultima vreme, se izolase de familie. ”Toată viaţa lui era pe telefon. Avea mesaje, conversaţii, chiar şi un jurnal tot pe telefon îl avea. Şi nu voia să vorbească cu nimeni, dar zâmbea foarte mult la telefon” a spus sora lui. 

”Era, poate, cel mai cuminte copil”

”Era, poate, cel mai cuminte copil din Răducăneni. A trăit într-o familie foarte bună, de oameni credincioși, iubitori. Învăța foarte bine, era olimpic, mergea la biserică. Are o soră la Seminar. Alta, la Iași, la Psihologie. Am auzit că voia să devină preot. Nu știu, este șocant de-a dreptul. Nimeni nu s-ar fi așteptat la așa ceva. Este o tragedie, chiar de Paște” a povestit și un vecin, pentru bzi. 

Autoritățile au confirmat ipoteza că băiatul ar fi intrat într-o serie de provocări online, dar cercetările continuă. 

