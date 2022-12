Azi, în lume. Știrile zilei de 9 decembrie

Japonia, Marea Britanie şi Italia, acord pentru dezvoltarea unui avion de luptă

Japonia, Marea Britanie şi Italia au anunţat un acord privind dezvoltarea în comun a unui avion de luptă de nouă generaţie până în 2025. Este prima colaborare majoră pentru apărare industrială a Japoniei, în afara celei cu Statele Unite, de la Al Doilea Război Mondial, scrie Rador, citând BBC. Lucrările pentru dezvoltarea noului avion de luptă sunt, deja, în desfăşurare, cu scopul de a crea un avion de viteză, ce poate fi camuflat şi poate fi operat şi fără un pilot la bord.

Însă construirea unui apart de zbor atât de complex este extrem de costisitoare, iar Marea Britanie a căutat parteneri. Italia era deja angrenată în proiect, însă adăugarea Japoniei constituie un demers semnificativ. Şi alte state se pot alătura programului, însă Franţa, Germania şi Spania colaborează, deja, la propriul concept separat, la fel şi Statele Unite.

Primul baterist al trupei britanice The Stranglers a încetat din viaţă la 84 de ani

Primul baterist al trupei britanice de punk rock/new wave The Stranglers, Jet Black, a încetat din viaţă la vârsta de 84 de ani. Jet Black a cântat în hituri ale trupei, inclusiv în "Golden Brown", "Peaches" şi "No More Heroes", scrie Rador, citând BBC. Născut Brian John Duffy, Jet Black a patronat o mică flotă de rulote de îngheţată în 1974, când a înfiinţat trupa The Stranglers. Rulotele de îngheţată au însoţit autobuzul trupei în turnee, până când aceasta a devenit celebră cu hiturile "No More Heroes" şi "Golden Brown".

