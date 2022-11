Azi, în lume. Știrile zilei de 14 noiembrie

Oficial american: Încetarea războiului din Ucraina, cea mai bună modalitate de a redresa economia globală

Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a declarat luni că încetarea războiului din Ucraina este cea mai bună modalitate de a aborda problemele economiei globale, fiind un mesaj aparent adresat Rusiei înainte de summitul G20 din Indonezia, relatează AFP.



"Încetarea războiului dus de Rusia constituie un imperativ moral şi pur şi simplu cel mai bun lucru de făcut pentru economia globală", a declarat Janet Yellen jurnaliştilor, în marja întrevederii cu omologul său francez Bruno Le Maire.



Oficial, invazia Ucrainei nu se află pe agenda clubului celor 20 mari economii ai cărui lideri se reunesc marţi şi miercuri pe insula indoneziană Bali. Moscova a cerut G20 să se concentreze mai degrabă pe problemele economice şi financiare decât pe probleme politice şi de securitate.



Dar războiul lansat acum nouă luni de Vladimir Putin are repercusiuni economice profunde, creşterea preţurilor la energie şi la alimente. Gazda summitului, Indonezia, preluând astfel poziţia multor ţări din Sud, cere negocieri de pace şi refuză să condamne direct Moscova.



Vladimir Putin, care a decis să nu participe la G20 şi este reprezentat de ministrul de externe Serghei Lavrov, se află sub presiune pentru a prelungi acordul existent care permite exporturile de cereale ucrainene şi care expiră la 19 noiembrie.

Turcia: Persoana responsabilă pentru atentatul de la Istanbul a fost arestată

Persoana care a plasat duminică o bombă pe strada Istiklal din Istanbul, omorând cel puţin şase persoane pe această arteră comercială, a fost arestată, a anunţat luni ministrul de Interne turc Souleyman Soylu citat de Anadolu, relatează AFP.



Preşedintele Recep Tayip Erdogan şi vicepreşedintele Fuat Oktay au indicat anterior că o "femeie" este responsabilă pentru acest atac.



Ministrul de Interne a acuzat luni Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) că a provocat atacul din Istanbul. "Conform concluziilor noastre, organizaţia teroristă PKK este responsabilă" de atac, a afirmat oficialul turc.



Atacul, care nu a fost revendicat, s-a soldat cu şase morţi şi 81 de răniţi, dintre care jumătate au necesitat spitalizare.



Ministrul Justiţiei, Bekir Bozdag, a făcut referire la o "geantă" aflată pe o bancă: "O femeie a stat pe o bancă 40-45 de minute şi, ceva timp mai târziu, a avut loc o explozie. Toate datele despre aceasta femeie sunt în prezent în curs de revizuire", a explicat ministrul turc. "Fie această geantă conţinea o bombă cu ceas, fie cineva a activat-o de la distanţă", a adăugat el.



Preşedintele Erdogan a fost primul care a denunţat un "atac josnic", chiar înainte de a pleca spre Indonezia, la summitul G20 din Bali: "Primele indicii sugerează un atac terorist", a declarat şeful statului turc, adăugând că "o femeie ar fi implicată".



PKK, considerată organizaţie teroristă de Ankara, dar şi de aliaţii săi occidentali, între care Statele Unite şi Uniunea Europeană, luptă împotriva guvernului turc de la mijlocul anilor '80 şi a fost considerată deseori responsabilă de atacuri sângeroase comise pe teritoriul turc.

Guvernatorii băncilor centrale din Franţa şi Germania cer accelerarea paşilor spre uniunea pieţelor de capital

Războiul din Ucraina, inflaţia şi criza energetică au făcut mai importantă ca niciodată continuarea paşilor spre uniunea pieţelor de capital, pentru a finanţa tranziţia verde şi digitală, au declarat luni guvernatorii băncilor centrale din Franţa şi Germania, transmite Reuters.



Într-un editorial comun publicat în ziarele Les Echos şi Handelsblatt, François Villeroy de Galhau şi Joachim Nagel au încercat să dea dovadă de unitate într-un moment în care există tensiuni în relaţiile dintre Paris şi Berlin.



"Europa este în mijlocul unei crize: războiul Rusiei împotriva Ucrainei, criza energetică, inflaţia. Scriem astăzi cu o singură convingere: unitatea noastră a devenit mai dificilă dar esenţială", au apreciat guvernatorii Banque de France şi Bundesbank. "Şi ceea ce este valabil pentru Europa ca întreg, este valabil în primul rând pentru prietenia franco-germană: a ne divizia ar însemna condamnarea noastră", scriu cei doi guvernatori.



Oficialii din Franţa şi Germania au exprimat opinii opuse pe parcursul ultimei luni şi au fost nevoiţi să amâne organizarea unui summit comun în încercarea de a-şi rezolva divergenţele.



François Villeroy de Galhau şi JoachimNagel au subliniat că iniţiativa uniunii pieţelor de capital, lansată în 2015 de Uniunea Europeană, trebuie să continue pentru ca stabilitatea financiară să promoveze diversificarea geografică a surselor de finanţare şi prin consolidarea procesului de împărţire a riscurilor din sectorul privat prin dezvoltarea finanţării de tip equity.



"Trebuie să facem mai mult decât să accelerăm tranziţia noastră energetică, şi de aceea avem nevoie de resursele financiare oferite de uniunea pieţelor de capital", au precizat cei doi guvernatori, adăugând că este imperios ca blocul comunitar să devină mai atractiv pentru investitorii locali şi străini.



"Finalizarea pieţelor de capital este cu siguranţă o cursă pe termen lung. Pentru a avea succes este important să alegem acum direcţia corectă", subliniază guvernatorii băncilor centrale din Franţa şi Germania.

Regatul Unit: Mii de solicitanţi de azil aşteaptă o decizie de ani întregi

Zeci de mii de migranţi aşteaptă cel puţin un an o decizie privind cererea lor de azil în Regatul Unit, iar sute dintre ei chiar peste cinci ani, indică datele Ministerului de Interne britanic, transmite luni DPA.



Numărul persoanelor care aşteaptă o decizie iniţială legată de cererea lor de azil în Regatul Unit s-a multiplicat de aproape patru ori în ultimii cinci ani, de la 29.522 în decembrie 2017 la 122.206 în iunie 2022, potrivit datelor obţinute de ONG-ul Consiliul pentru Refugiaţi, în virtutea legislaţiei privind libertatea de informare.



Valoarea indicatorului era de 64.891 în decembrie 2020, ceea ce înseamnă că aproape s-a dublat în 18 luni. O treime dintre solicitanţi (40.913) aşteaptă între 1 şi 3 ani, în timp ce 725 de persoane, printre care 155 de copii, sunt în aşteptarea unei decizii pentru mai mult de cinci ani, adaugă Consiliul pentru Refugiaţi.



Ministrul de interne britanic Suella Braverman se află sub o presiune în creştere pentru a repara sistemul de azil din Regatul Unit, despre care ea şi predecesoarea sa Priti Patel l-au descris ca defect.



Guvernul britanic cheltuieşte 6,8 milioane de lire sterline pe zi pentru găzduirea migranţilor în hoteluri. Ar trebui adoptate măsuri imediate pentru a soluţiona acumularea imensă de bărbaţi, femei şi copii în aşteptare de ani întregi pentru o decizie asupra cererii lor de azil, cazarea lor, uneori în hoteluri de calitate proastă, costând milioane de lire pe zi, a declarat preşedintele executiv al Consiliului pentru Refugiaţi, Enver Solomon.



Aceşti oameni au venit în Regatul Unit în căutare de siguranţă, dar ei sunt condamnaţi la ani de îngrijorare şi incertitudine, cu consecinţe grave asupra sănătăţii lor mintale, a adăugat el. Consiliul pentru Refugiaţi le-a cerut miniştrilor britanici să introducă o serie de măsuri pentru a soluţiona problema, inclusiv crearea unei echipe operative care să se ocupe de procesarea cererilor aflate în aşteptare.

G20: Liderii chinez şi australian se întâlnesc marţi pentru prima oară după câţiva ani

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a anunţat luni că se va întâlni cu preşedintele chinez Xi Jinping pe marginea summitului G20 în Indonezia, pentru prima oară în câţiva ani, semnalând o încălzire a relaţiilor între cele două ţări, informează France Presse şi Reuters.



"Mâine (marţi) voi avea o întâlnire bilaterală cu preşedintele chinez Xi', a declarat Albanese în faţa reporterilor după ce a aterizat în insula indoneziană Bali unde are loc summitul marilor economii ale lumii.



"Australia va prezenta propria sa poziţie. Abia aştept să am o discuţie constructivă cu preşedintele Xi mâine", a adăugat Albanese.



Legăturile diplomatice dintre Australia şi China s-au deteriorat brusc în ultimii ani, Beijingul impunând sancţiuni asupra unor importuri de mărfuri australiene şi reacţionând furios la apelul Canberrei de a cere o anchetă internaţională asupra originilor coronavirusului COVID-19.



Ultima reuniune între liderii celor două ţări datează din 2019 când predecesorul lui Albanese, Scott Morrison, s-a întâlnit pentru scurt timp cu Xi la G20, potrivit Ministerului de Externe al Australiei. Albanese a vorbit pe scurt cu premierul chinez Li Keqiang la un summit duminică în Cambodgia, în timp ce miniştrii de externe ai ambelor ţări au discutat săptămâna trecută.

Fotbal: Danemarca a completat ultimele cinci locuri din lotul pentru Cupa Mondială

Selecţionata Danemarcei, viitoarea adversară a Franţei la Cupa Mondială de fotbal, a anunţat, duminică seară, ultimii cinci jucători de pe lista de 26 pentru turneul final din Qatar, între care atacantul lui RB Leipzig, Yussuf Poulsen, informează AFP.



Portarul lui Union Berlin, Frederik Ronnow, fundaşul Alexander Bah (Benfica Lisabona), mijlocaşii Robert Skov (Hoffenheim) şi Christian Norgaard (Brentford) completează această listă pentru Mondialul din Qatar, care debutează duminica viitoare.



Selecţionerul danez Kasper Hjulmand anunţase anterior o listă de 21 de jucători şi a păstrat câteva opţiuni libere pentru a completa lista înaintea plecării spre Qatar, programată pentru marţi.



În Grupa D, Danemarca începe Cupa Mondială pe 22 noiembrie contra Tunisiei, urmând să întâlnească Franţa, campioana mondială en titre, pe 26, şi apoi Australia pe 30.



Federaţia daneză este o aprigă susţinătoare a drepturilor omului în Qatar. Ea a primit însă refuzul FIFA de a se antrena cu tricouri afişând mesajul "Human Rights for All" ("Drepturile omului pentru toţi"). Aceste mesaje considerate politice sunt interzise pe durata meciurile organizate sub egida FIFA.



Iată lista de 26 de jucători: Portari: Kasper Schmeichel (Nice/Franţa), Oliver Christensen (Hertha Berlin/Germania) şi Frederik Ronnow (Union Berlin/Germania);



Fundaşi: Daniel Wass (Broendby), Rasmus Nissen Kristensen (Leeds United/Anglia), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor/Turcia), Joakim Maehle (Atalanta Bergamo/Italia), Andreas Christensen (FC Barcelona/Spania), Simon Kjaer (AC Milan/Italia), Joachim Andersen (Crystal Palace/Anglia), Victor Nelsson (Galatasaray/Turcia), Alexander Bah (Benfica Lisabona/Portugalia);



Mijlocaşi: Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham/Anglia), Thomas Delaney (FC Sevilla/Spania), Christian Eriksen (Manchester United/Anglia), Mathias Jensen (Brentford/Anglia), Robert Skov (TSG Hoffenheim/Germania), Christian Norgaard (Brentford/Anglia);



Atacanţi: Mikkel Damsgaard (Brentford/Anglia), Andreas Skov Olsen (FC Bruges/Belgia), Jesper Lindstrom (Eintracht Frankfurt/Germania), Martin Braithwaite (Espanyol Barcelona/Spania), Kasper Dolberg (FC Sevilla/Spania), Jonas Wind (Wolfsburg/Germania), Andreas Cornelius (FC Copenhaga) şi Yusuf Poulsen (RB Leipzig/Germania).

Franţa şi Marea Britanie au semnat un nou acord privind trecerea migranţilor prin Canalul Mânecii

Franţa şi Marea Britanie au semnat luni un nou acord privind cooperarea în lupta împotriva trecerilor ilegale de migranţi prin Canalul Mânecii, o sursă de tensiuni constante de mai mulţi ani între Paris şi Londra, transmite AFP, citând surse de pe lângă Ministerul francez de Interne.



Acest nou acord prevede în special ca britanicii să aloce 72,2 milioane de euro în 2022-2023 Franţei care, în schimb, va creşte cu 40% forţele sale de securitate (350 de poliţişti şi jandarmi suplimentari, între care şi rezervişti) pe plajele sale, de unde migranţii pleacă în Marea Britanie, potrivit unei declaraţii comune ale celor două ţări, consultată de agenţia franceză de presă.



În documentul semnat luni dimineaţă la Paris de ministrul francez de interne, Gerald Darmanin, şi omologul său britanic Suella Braverman nu figurează niciun obiectiv cuantificabil de interceptări de nave, aşa cum îşi doreşte Marea Britanie, potrivit presei de cealaltă parte a Canalului Mânecii.



Acordul intervine la o zi după anunţul făcut de Ministerul britanic al Apărării, potrivit căruia numărul migranţilor care au traversat Canalul Mânecii de la începutul anului a depăşit pragul record de 40.000 de persoane.



În acest text, Londra şi Parisul şi-au stabilit mai întâi obiectivul de a desfăşura "resurse tehnologice şi umane", între care drone, pe litoralul francez pentru o mai bună detectare, supraveghere şi interceptare de nave.



Cele două ţări vor de asemenea să colecteze şi să utilizeze informaţii, în special "provenind de la migranţii interceptaţi" pentru o mai eficientă destructurare a reţelelor de traficaţi şi descurajarea trecerilor ilegale printr-un efort comun "într-o fază cât mai timpurie", în legătură cu ţările de origine şi de tranzit ale migranţilor.



Pentru atingerea celor trei obiective sunt expuse 12 acţiuni vizând "o abordare mai integrată şi mai eficientă". Pentru prima oară, echipe de observatori vor fi desfăşurate de o parte şi de alta a Canalului Mânecii pentru a "întări înţelegerea comună" între cele două ţări, a "ameliora desfăşurarea debriefing-urilor migranţilor" şi "creşterea schimburilor de informaţii".



Acordul mai prevede finanţări în vederea utilizării "câinilor pentru depistarea"migranţilor în porturi şi instalarea camerelor de supraveghere în principalele puncte de trecere a frontierei de-a lungul coastei franceze.



De asemenea urmează să fie înfiinţate centre de primire a migranţilor în sudul Franţei pentru a-i descuraja pe cei care traversează Mediterana să vină în Calais, "propunându-le variante sigure".



Acordul este semnat la aproape un an de la decesul a 27 de migranţi, la 24 noiembrie 2021, în cursul unui naufragiu al vasului lor în largul Calais, în cea mai gravă tragedie înregistrată în Canalul Mânecii. Peste 200 de persoane au decedat sau dispărut, pe mare sau pe uscat, din 2014, încercând să ajungă în Anglia de pe coasta de nord a Franţei, potrivit Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM).

