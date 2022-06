Avocatul Cuculis, atac la sistemul juridic din România, după eliberarea lui Oprescu: „Cunosc troaca asta numită Justiție”

Mesajul de pe Facebook al avocatului:

„Sorin Oprescu condamnat in Romania la 11 ani de inchisoare , comparativ cu un infractor care ar fi comis un omor, este pus in libertate in instantele din Grecia desi exista un mandat EUROPEAN DE ARESTARE.

Da, devine socant pentru autoritatile noastre habarniste , de ce un mandat european nu isi produse efectele pe care si le-ar fi dorit unii si altii de pe aici din tara.

Ca sa clarific inca de la bun inceput.

Nu cunosc activitatea lui Oprescu ( nici macar de atunci de cand era primar, eram prea mic si nu ma interesa ) , nu am nicio afinitate politica cu el si nici nu ne cunoastem personal.

TOATE astea ma fac sa ma pot exprima absolut liber si am facut precizarea ca sa nu existe indoieli.

Cunosc troaca asta numita Justitie prin prisma a 3 generatii de juristi ( magistrati, avocati ) si stiu ce mizerii se ascund pe coridoarele lugubre ale Justititie.

Pentru moment aleg sa tac insa si cand o sa incep sa vorbesc despre cum in anumite instante MAGISTRATII VORBESC LIBER despre faptul ca "unii avocati" sau "case de avocatura" ar trebui sa "aiba dosarele trantite", iar asta ma face din nou sa am confirmarea faptului ca Justitia este ceva facultativ.

Intorcandu-ma la cazul Oprescu. Nici macar nu stiu clar pentru ce a fost condamnat, insa stiu sigur ca nu a omorat pe cineva si atunci ma gandesc la profesorii mei de drept penal din facultate cand ne vorbeau despre individualizarea pedepselor si orientarea lor catre minim ori maxim si evitarea stigmatizarii prin decizii , a inculpatilor.

In fine, fiecare intelege ce are de inteles insa un lucru este sigur.

Nimic nu este sigur.”

Ministerul Justiţiei a pus în dezbatere publică un proiect de modificare a Codului penal - 'o lege a fugarilor' - prin care se propune ca persoanele condamnate definitiv care nu se predau în 7 zile de la pronunţarea sentinţei să primească în plus o pedeapsă pentru evadare, de până la 3 ani.

Elena Udrea, Sorin Oprescu, Dragoş Săvulescu, Alina Bica, Daniel Dragomir, Cristian Rizea, Marian Zlotea sau fostul deputat UDMR Olosz Gergely se află pe lista 'fugarilor' care au reuşit să părăsească România înainte de a fi condamnaţi la închisoare pentru fapte de corupţie.

'Ca răspuns la creşterea numărului de condamnaţi 'fugari', Ministerul Justiţiei propune modificarea punctuală a Codului penal, pentru a întări funcţia de exemplaritate a pedepsei şi a apăra încrederea în Justiţie, printr-o 'lege a fugarilor'.

Ca răspuns la numeroasele cazuri în care persoane faţă de care s-a dispus o pedeapsă definitivă privativă de libertate se sustrag executării pedepsei, Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică un proiect de lege pentru modificarea şi completarea art. 285, alineatele 3, 4 şi 5, al Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

Prezentul proiect de lege nu vizează o deficienţă a Codului penal în forma sa în vigoare, ci reprezintă o modificare de politică penală în contextul criminologic prezent descris în continuare. (Vezi continuarea AICI)

