Avertismentul care îți dă fiori: O mare furtună solară va lovi Pământul marți, 19 iulie. Lovitură directă! - Foto/Video

A fost o perioadă aglomerată pentru activitatea solară. În martie 2022, Pământul a fost lovit de mai multe furtuni geomagnetice, potrivit agențiilor guvernamentale meteorologice din SUA și Marea Britanie, scrie interestingengineering.com.



Deși furtunile geomagnetice probabil nu au cauzat niciun rău, ele au adus în atenție potențialul pericol care ar putea veni de la furtuni mai puternice în viitor. La începutul acestei luni, o furtună geomagnetică de clasă G1 a lovit Pământul, provocând aurore strălucitoare peste Canada. Singura problemă este că nimeni nu a văzut această furtună venind până nu a fost destul de târziu.

În urmă cu cinci zile, o pată solară gigantică și filamente de pe suprafața solară i-au făcut pe astronomi îngrijorați de posibilele erupții solare direcționate spre Pământ și de ejecții de masă coronală (CME) care ar putea duce la întreruperi de curent.



În cele din urmă, vineri, s-a raportat că a izbucnit o erupție solară masivă, care ar putea determina întreruperi radio în multe părți ale lumii.

Sâmbătă, cercetătoarea Tamitha Skov, cunoscută drept „Femeia Vremii Spațiale” a prezis o „lovitură directă” a unei furtuni solare care va avea loc marți. Ea a apelat la rețelele sociale pentru a împărtăși știrile împreună cu un videoclip al modelului de predicție al NASA. Skov este cercetător la Aerospace Corporation.

"Lovitură directă! Un filament asemănător unui șarpe s-a lansat ca o mare furtună solară și va lovi Pământul.", a scris ea pe Twitter.

"NASA prezice impactul la începutul zilei de 19 iulie.", a explicat ea, adăugând că ar putea exista întreruperi ale GPS-ului și radioului.

Direct Hit! A snake-like filament launched as a big #solarstorm while in the Earth-strike zone. NASA predicts impact early July 19. Strong #aurora shows possible with this one, deep into mid-latitudes. Amateur #radio & #GPS users expect signal disruptions on Earth's nightside. pic.twitter.com/7FHgS63xiU

Tweet-ul ei îngrijorător a fost urmat de o altă postare însoțită de un videoclip cu Soarele.

"Filamentul lung, asemănător unui șarpe, s-a îndepărtat de Soare într-un balet uluitor.", a scris profesorul de știință explicând videoclipul.



"Orientarea magnetică a acestei furtuni solare direcționată de Pământ va fi greu de prezis. Condițiile de nivel G2 (posibil G3) pot apărea dacă câmpul magnetic al acestei furtuni este orientat spre sud!" a mai notat ea.



Cu Soarele aflat acum într-o fază activă a ciclului său solar de 11 ani, incidente precum acestea sunt de așteptat să crească. Întrebarea devine acum: cât de nocive sunt cu adevărat aceste furtuni solare? În mod obișnuit, acestea pot provoca întreruperi semnificative ale sistemelor de navigație GPS, care ar putea sfârși prin a perturba călătoriile pentru aeronavele și navele mici. În afară de asta, însă, nu există prea multe motive pentru a vă face griji.

The long snake-like filament cartwheeled its way off the #Sun in a stunning ballet. The magnetic orientation of this Earth-directed #solarstorm is going to tough to predict. G2-level (possibly G3) conditions may occur if the magnetic field of this storm is oriented southward! pic.twitter.com/SNAZGMmqzi