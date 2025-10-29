Autostrada Sebeș-Turda s-a surpat, din nou, în același loc. A expirat garanția firmei austriece care a construit-o

Noi probleme au apărut pe Autostrada Sebeş - Turda.
Primele surpări au început acum cinci ani. Acum, pe o porţiune, imediat după intrarea în judeţul Cluj spre Turda, mai multe fisuri s-au adâncit, iar o porţiune este la un pas să se surpe, punând grav în pericol siguranța șoferilor.
Astfel, miercuri, s-au impus trafic deviat şi limită de viteză de 60 de kilometri pe oră, până la "cârpirea problemei".
De menționat este că tronsonul de autostradă nu mai este în garanţia firmei austriece care a construit-o.
Nu este prima dată când muncitorii sunt trimişi să rezolve aceeaşi problemă, în acelaşi loc. În anul 2023, toată porţiunea de asfalt a fost excavată şi înlocuită, însă problemele au apărut, din nou.
Compania de Drumuri a comandat o expertiză, cu scopul de a se afla cauza surpării. Dacă inginerii vor demonstra că a fost vina constructorului austriac, acesta va fi obligat să îndrepte lucrurile, pe cheltuiala lui.
"Potrivit legii 10, există o garanţie pentru vicii ascunse, pe care legea i-o impune constructorului pe perioada de viaţă a acelui obiectiv, 50 sau 100 de ani", a spus purtătorul de cuvânt al CNAIR, potrivit Observatornews.
Autostrada Sebeş-Turda leagă A1 de A3. Are 70 de kilometri lungime şi a costat peste un miliard de euro.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News