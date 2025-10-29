Autostrada Sebeș-Turda s-a surpat, din nou, în același loc. A expirat garanția firmei austriece care a construit-o

Primele surpări au început acum cinci ani. Acum, pe o porţiune, imediat după intrarea în judeţul Cluj spre Turda, mai multe fisuri s-au adâncit, iar o porţiune este la un pas să se surpe, punând grav în pericol siguranța șoferilor.

Astfel, miercuri, s-au impus trafic deviat şi limită de viteză de 60 de kilometri pe oră, până la "cârpirea problemei".

A expirat garanția firmei austriece

De menționat este că tronsonul de autostradă nu mai este în garanţia firmei austriece care a construit-o.

Nu este prima dată când muncitorii sunt trimişi să rezolve aceeaşi problemă, în acelaşi loc. În anul 2023, toată porţiunea de asfalt a fost excavată şi înlocuită, însă problemele au apărut, din nou.

Expertiză pentru a se afla cauzele surpării. Ce riscă constructorul austriac

Compania de Drumuri a comandat o expertiză, cu scopul de a se afla cauza surpării. Dacă inginerii vor demonstra că a fost vina constructorului austriac, acesta va fi obligat să îndrepte lucrurile, pe cheltuiala lui.

"Potrivit legii 10, există o garanţie pentru vicii ascunse, pe care legea i-o impune constructorului pe perioada de viaţă a acelui obiectiv, 50 sau 100 de ani", a spus purtătorul de cuvânt al CNAIR, potrivit Observatornews.

Autostrada Sebeş-Turda leagă A1 de A3. Are 70 de kilometri lungime şi a costat peste un miliard de euro.