Atenție la ce cumperi online! Poți fi amendat drastic pentru import de marfă contrafăcută

Un consumator din Roma a trăit o experiență neplăcută după ce a comandat online un tricou și a fost acuzat de import de marfă contrafăcută.

Totul a început în luna mai, când persoana a comandat pe platforma chineză Temu mai multe produse de uz zilnic, în valoare de 42,13 euro: baloane pentru petreceri, bureți de bucătărie, un costum de baie, un tricou și agrafe de păr pentru fetițe. Atenția autorităților vamale s-a concentrat asupra ultimelor două articole, potrivit open.online.

Potrivit unui proces-verbal consultat de La Repubblica, în timpul unui control al coletului la biroul vamal din Roma 1, agenții au identificat un tricou inspirat de filmul Monsters & Co. și un set de agrafe de păr cu personaje din Inside Out.

Amendă consistentă. Ce prevede legea

Agenția Vamală a solicitat o expertiză tehnică de la biroul Spheriens, reprezentant legal al Disney pentru proprietate intelectuală. Verdictul, venit pe 18 iulie, a confirmat că produsele sunt contrafăcute. Persoana care a comandat a fost sancționată cu sechestrul administrativ al produselor și cu o amendă de 618 euro.

Legislația italiană prevede sancțiuni pentru persoanele care introduc în țară produse provenite din afara Uniunii Europene în încălcarea normelor privind mărcile, brevetele și drepturile de autor. Amenzile pot varia între câteva sute și câteva mii de euro, iar produsele contrafăcute sunt supuse sechestrului obligatoriu, chiar dacă sunt achiziționate pentru uz personal și pentru sume mici.

Atenție la cumpărăturile online

Cazul consumatorului italian atrage atenția asupra riscurilor achizițiilor de pe platforme internaționale, mai ales când utilizatorii nu realizează că pot fi sancționați chiar și pentru produse destinate consumului propriu și achiziționate pentru valori reduse.

