€ 5.0851
|
$ 4.4290
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 14:27 05 Noi 2025

Atenție, document fals! Tentativă de înșelăciune în numele BNR - FOTO
Autor: Iulia Horovei

bnr_43719100 Sursa foto: Agerpres
 

BNR avertizează asupra unui document fals care circulă online în numele său și recomandă publicului să nu dea curs, să nu semneze și să nu redistribuie materialul.

Banca Națională a României (BNR) atrage atenția publicului că documentul „Pericol crescut privind siguranța juridică - Procură cu autoritate totală” care circulă în spațiul online, datat 3 noiembrie 2025 și purtând sigla instituției, reprezintă un fals.

Document fals atribuit Băncii Naționale a României

Document fals, atribuit BNR. Sursa foto: Banca Națională a României

„BNR nu a emis, semnat sau aprobat un astfel de document și nu deține atribuții legale privind emiterea de avertismente referitoare la acte notariale sau procuri. Avertizăm faptul că, deși în cuprinsul documentului sunt utilizate denumiri și nume reale ale unor structuri și angajați ai BNR (inclusiv Direcția Platforme Digitale și Securitate Cibernetică), precum și a siglei, antetului sau a datelor de contact reale ale BNR, folosirea acestor elemente a fost făcută fără acordul instituției și în scopul inducerii în eroare a publicului.

Prin urmare, BNR respinge categoric conținutul prezentat în acest material”, informează Banca Națională într-un comunicat.

Canalele oficiale ale BNR

BNR reamintește că toate comunicatele oficiale ale băncii centrale sunt publicate exclusiv pe site-ul instituției: https://www.bnr.ro/ și pe canalele oficiale de comunicare ale BNR (X, YouTube, LinkedIn, Instagram, Bluesky) și orice document atribuit BNR care circulă în afara acestor canale trebuie tratat cu maximă prudență, iar transmiterea, reproducerea sau distribuirea unor documente false emise în numele BNR intră în categoria Falsuri în înscrisuri, constituie infracțiuni de fals și uz de fals potrivit prevederilor Codului penal și se sancționează conform legislației în vigoare.

„BNR a sesizat autoritățile competente pentru investigarea acestei tentative de dezinformare și recomandă publicului să nu dea curs, să nu semneze și să nu redistribuie documentul fals”, se mai precizează în comunicat, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

banca nationala a romaniei
bnr
document fals
inselaciune
tentativa frauda
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Ultima seară în care se poate intra în Sfântul Altar al Catedralei Naționale. Cât timp așteaptă oamenii la coadă
Publicat acum 22 minute
Un vrâncean scrie istorie în aviația NATO. Este cel mai tânăr instructor din programul internațional de formare a piloților de luptă
Publicat acum 24 minute
Germania intensifică lupta împotriva birocrației: Noi măsuri pentru firme și cetățeni
Publicat acum 36 minute
Drulă - candidatul copy-paste. Vlad Gheorghe l-a prins în ofsaid: Cine fură azi un slogan, în viitor va fura mai multe lucruri
Publicat acum 56 minute
Tensiuni între Comisia Europeană și Parlamentul European: Siegfried Mureșan, nemulțumit de Ursula von der Leyen
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat acum 21 ore si 7 minute
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 03 Noi 2025
Turn prăbușit în Roma, lângă Colosseum. Românul prins sub dărâmături a murit- Ultimele informații
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close