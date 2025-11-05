Atenție, document fals! Tentativă de înșelăciune în numele BNR - FOTO

Banca Națională a României (BNR) atrage atenția publicului că documentul „Pericol crescut privind siguranța juridică - Procură cu autoritate totală” care circulă în spațiul online, datat 3 noiembrie 2025 și purtând sigla instituției, reprezintă un fals.

Document fals atribuit Băncii Naționale a României

Document fals, atribuit BNR. Sursa foto: Banca Națională a României

„BNR nu a emis, semnat sau aprobat un astfel de document și nu deține atribuții legale privind emiterea de avertismente referitoare la acte notariale sau procuri. Avertizăm faptul că, deși în cuprinsul documentului sunt utilizate denumiri și nume reale ale unor structuri și angajați ai BNR (inclusiv Direcția Platforme Digitale și Securitate Cibernetică), precum și a siglei, antetului sau a datelor de contact reale ale BNR, folosirea acestor elemente a fost făcută fără acordul instituției și în scopul inducerii în eroare a publicului.

Prin urmare, BNR respinge categoric conținutul prezentat în acest material”, informează Banca Națională într-un comunicat.

Canalele oficiale ale BNR

BNR reamintește că toate comunicatele oficiale ale băncii centrale sunt publicate exclusiv pe site-ul instituției: https://www.bnr.ro/ și pe canalele oficiale de comunicare ale BNR (X, YouTube, LinkedIn, Instagram, Bluesky) și orice document atribuit BNR care circulă în afara acestor canale trebuie tratat cu maximă prudență, iar transmiterea, reproducerea sau distribuirea unor documente false emise în numele BNR intră în categoria Falsuri în înscrisuri, constituie infracțiuni de fals și uz de fals potrivit prevederilor Codului penal și se sancționează conform legislației în vigoare.

„BNR a sesizat autoritățile competente pentru investigarea acestei tentative de dezinformare și recomandă publicului să nu dea curs, să nu semneze și să nu redistribuie documentul fals”, se mai precizează în comunicat, potrivit Agerpres.