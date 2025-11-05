Atacurile mortale ale urșilor declanșează o mobilizare masivă a autorităților în Japonia

Autoritățile din prefectura Akita, Japonia au anunțat că numărul urșilor a crescut de șase ori în acest an, ceea ce a determinat oficialii locali să solicite ajutorul Forțelor de Autoapărare ale Japoniei, potrivit SkyNews.

În cursul zilei de miercuri, 5 noiembrie, urșii au fost capturați în cuști după ce au devenit un tot mai mare pericol pentru locuitori. În contextul creșterii alarmante a atacurilor, care au dus la un număr record de decese de la începutul lunii aprilie, Japonia a mobilizat trupe pentru a gestiona situația. Majoritatea victimelor s-au înregistrat în regiunile muntoase Akita și Iwate, în nordul țării.

Soldații au început o operațiune în orașul Kazuno, unde locuitorii au fost sfătuiți să evite pădurile dese din jur și să rămână în case după lăsarea întunericului. Pentru a se proteja, oamenii poartă chiar și clopoței pentru a descuraja urșii care se pot hrăni în apropierea locuințelor lor. Trupele au ajuns în Kazuno pentru a instala capcane pentru urși, iar Forțele de Autoapărare ale Japoniei participă activ la operațiune.

12 persoane ucise în numai 7 luni

De la începutul lunii aprilie, au avut loc peste 100 de atacuri ale urșilor, soldate cu 12 decese, un număr record în Japonia, potrivit Ministerului Mediului. Trupele sprijină operațiunile prin transportul, instalarea și verificarea capcanelor tip cutie, care conțin hrană pentru a atrage urșii. Capturarea efectivă și eliminarea animalelor sunt realizate de vânători special instruiți și echipați corespunzător.

„Locuitorii simt pericolul în fiecare zi”, a declarat primarul din Kazuno, Shinji Sasamoto, după ce a întâlnit aproximativ 15 soldați echipați cu veste antiglonț. „Situația afectează modul de viață al oamenilor, forțându-i să evite ieșirile sau să anuleze evenimente”, a mai spus el.

Atacuri chiar în supermarket și în zone turistice

În ultimele săptămâni, urșii au atacat clienți în interiorul unui supermarket, au vizat un turist aflat la o stație de autobuz lângă un sit UNESCO și au mutilat un angajat la un complex cu izvoare termale. Unele școli au fost nevoite să fie închise temporar după ce urșii au fost observați în incinta lor și în jurul acestora.

Atacurile urșilor ating adesea vârful în lunile octombrie și noiembrie, întrucât animalele se hrănesc intens înainte de hibernare.

Peste 8.000 de urși în Akita

Autoritățile din Akita spun că numărul urșilor observați a crescut în acest an la peste 8.000, de șase ori mai mult decât de obicei, ceea ce a determinat guvernatorul prefecturii să ceară ajutorul Forțelor de Autoapărare. După Kazuno, soldații se vor deplasa în orașele Odate și Kitaakita, conform unui acord care va dura până la sfârșitul lunii.

Atenționările privind urșii au fost afișate și la situri turistice. Creșterea numărului de urși, schimbările surselor naturale de hrană cauzate de schimbările climatice și depopularea zonelor rurale aduc tot mai frecvent oamenii în contact cu urșii în Japonia.

Ursul negru japonez, comun în majoritatea țării, poate cântări până la 130 kg, iar ursul brun de pe insula Hokkaido poate ajunge până la 400 kg.