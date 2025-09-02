Atacul cu drone al Ucrainei forțează sute de oameni să evacueze locuințele dintr-un oraș rus

Peste 300 de persoane au fost evacuate din apartamentele lor peste noapte, după un atac cu drone al Ucrainei asupra capitalei regiunii Rostov, a declarat marți guvernatorul interimar, potrivit Reuters.

Ministerul rus al Apărării a precizat că unitățile de apărare aeriană au distrus 13 drone ucrainene în regiunea Rostov în cursul nopții. Nu a fost menționat însă câte drone au fost detectate.

„O dronă neexplodată a fost descoperită într-unul dintre apartamente,” a spus guvernatorul interimar al regiunii Rostov, Yuri Slyusar, pe aplicația Telegram. „Ca măsură de precauție, 320 de locuitori ai clădirii sunt evacuați”.

Atacul a avariat mai multe blocuri de apartamente din orașul Rostov-pe-Don, a adăugat el. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost rănite ușor.

Primarul Rostov-pe-Don, Alexandr Skryabin, a spus că locuitorii au fost mutați într-o școală, în timp ce experții pirotehnici eliminau racheta neexplodată.

Reuters nu a putut verifica independent aceste informații. Nu a existat un răspuns imediat din partea Kievului. Ambele părți neagă că țintesc civili în atacurile lor în timpul războiului pe care Rusia l-a declanșat prin invazia la scară largă a Ucrainei în 2022.

