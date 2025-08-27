Data publicării:

ARO Câmpulung Muscel începe noul sezon din Liga III. Ce şanse are în noul an

Autor: Florin Răvdan | Categorie: Sport
Foto: Pixabay
Sezonul 2025–2026 aduce provocări noi pentru ARO Muscelul Câmpulung, echipa fanion a Muscelului, care a fost repartizată într-una dintre cele mai competitive serii ale Ligii a III-a – Seria 6. Cu adversari redutabili și un program intens, alb-albaștrii sunt gata să demonstreze că pot face față oricărei provocări.

Seria 6 reunește formații cu tradiție și ambiții mari: SCM Râmnicu Vâlcea, CSM Târgu Jiu, Jiul Petroșani, Inter Star Sibiu, Unirea Bascov, dar și echipe incomode precum Viitorul Dăești sau Gilortul Târgu Cărbunești. În acest context, ARO va trebui să îmbine determinarea cu inteligența tactică pentru a obține rezultate.

Debutul sezonului

ARO va începe campionatul cu un meci pe teren propriu (la Dragoslavele) contra celor de la Inter Sibiu. Urmează o deplasare dificilă la Vulturii Fărcășești, iar în etapa a treia echipa revine pe stadionul Municipal din Câmpulung pentru duelul cu SCM Râmnicu Vâlcea – un meci care se anunță spectaculos.

Șansele echipei

Cu un lot în reconstrucție și un staff tehnic ambițios, ARO vizează o clasare în prima jumătate a clasamentului. Meciurile de pregătire din vară au arătat un progres constant, iar revenirea pe stadionul Municipal ar putea aduce un plus de moral și susținere din partea suporterilor, transmit muscelenii pe site-ul oficial.

Declarații și atmosferă

Pe pagina oficială de Facebook, fanii au început deja să-și arate susținerea, iar atmosfera în jurul echipei este una optimistă. „Mult succes băieții!” – este mesajul care se repetă în comentarii, semn că Muscelul crede în echipa sa.

Muscelenii sunt așteptați în număr cât mai mare la stadion pentru a susține ARO Câmpulung în noua aventură fotbalistică. Sezonul promite meciuri spectaculoase și momente de neuitat!

