Arde un zgârie-nori din Dubai, de 67 de etaje. 4000 de locatari, evacuați de urgență

Fără o alarmă de incendiu funcțională și cu scările înecate în fum gros, oamenii au fost nevoiți să fugă în grabă, mulți dintre ei cu mâinile goale, în timp ce echipele de intervenție se luptau cu flăcările care amenințau să devoreze întreaga structură.

Clădirea, aflată în inima Dubaiului Marina, este una dintre numeroasele construcții-simbol ale ambiției arhitecturale a emiratului, însă incidentul a scos la iveală vulnerabilități grave în sistemele de securitate la incendii, iar marturiile celor evacuați vorbesc despre o experiență traumatizantă, marcată de teamă, confuzie și lipsa de informații.



Alarmele au tăcut, fumul a vorbit

Potrivit publicației Khaleej Times, sute de locatari au semnalat că alarmele de incendiu nu s-au activat, iar singurele semnale ale dezastrului iminent au fost mirosul înțepător de fum și telefoanele primite de la prieteni care aflaseră că zona a fost cuprinsă de flăcări. Unii dintre cei aflați la etaje înalte au declarat că au fost nevoiți să folosească lifturile , o decizie extrem de riscantă în asemenea situații , deoarece scările erau complet invadate de fum dens.

„Eram la etajul 24 împreună cu soția mea când am simțit mirosul de ars. Ne-am uitat în apartament, dar nu era nimic suspect. Am ieșit pe balcon și am văzut pompierii și oamenii adunați jos. Nicio alarmă nu sunase. Am aflat de incendiu de la un prieten care încerca să intre în clădire, dar era blocat. Paza nu ne-a anunțat. A trebuit să-i sunăm noi ca să ni se spună să ieșim”, a relatat un locatar.

Alți rezidenți au povestit cum au fugit pe scări, doar cu telefoanele mobile sau câteva obiecte personale, în timp ce în jurul lor se așternea o ceață de fum greu de respirat. Cei care nu au reușit să iasă imediat au așteptat ore întregi până să poată părăsi clădirea în siguranță, în unele cazuri fiind ajutați de vecini sau echipele de intervenție.



Clădirile din vecinătate, de asemenea afectate

Nu doar zgârie-norul cuprins de flăcări a fost afectat de incendiu, ci și clădirile din apropiere. Ahmed, un rezident dintr-o clădire alăturată, a povestit cum a fost nevoit să plece în zori, după ce fumul a pătruns pe holurile clădirii sale. „Mi-am luat rucsacul și am coborât pe scări. Acum sunt la un prieten. E un haos total în zonă. Nimeni nu știa exact ce se întâmplă”, a spus acesta.

Mai mulți locatari și-au exprimat nemulțumirea în legătură cu lipsa unor măsuri de securitate adecvate.

„Alarma de incendiu nu a sunat deloc. Am aflat de incendiu dintr-un mesaj, la mai bine de o oră de la izbucnirea lui. Când am încercat să ies, scările erau deja pline de fum. Liftul era singura opțiune”, a povestit o femeie de la etajul 28. „Holul era sufocat. Dacă nu primeam ajutor, poate că nu mai apucam să ieșim.”

Ashiq, un alt locatar, a declarat că până la ora 23:30 fumul devenise de nesuportat.

„Recepția ne-a spus că trebuie să evacuăm imediat. Nu am avut timp decât să luăm telefoanele și să plecăm. Acum suntem în căutarea unui loc unde să stăm pentru două nopți. Ni s-a spus că vom fi despăgubiți, dar e o perioadă extrem de stresantă.”



Intervenție promptă a autorităților

Cu toate lipsurile semnalate în sistemele de siguranță ale clădirii, locatarii au lăudat reacția rapidă a autorităților. Echipele de la Apărare Civilă, ambulanță și poliție au ajuns prompt la fața locului, coordonând evacuarea și stingerea flăcărilor.

„Au fost calmi, profesioniști. Un ofițer a urcat cu noi în lift și ne-a ajutat să coborâm. Au făcut o treabă grozavă”, a povestit o vecină care reușise să părăsească clădirea la timp.

Cu toate acestea, intervenția pompierilor nu a putut evita pagubele materiale și traumele psihologice suferite de cei implicați. Mulți au fost transportați la spitale din zonă cu simptome de intoxicație cu fum, iar alții au fost cazați temporar în hoteluri sau la prieteni, în așteptarea unor vești despre starea apartamentelor lor.

Ashley, o tânără locatară, a relatat că nu a putut dormi toată noaptea:

„Am sunat la pază de mai multe ori în dimineața următoare, dar nu aveau informații clare. Acum suntem la un hotel și suntem doar recunoscători că suntem în viață. Unii dintre vecinii noștri sunt la spital, iar despre apartamentul nostru nu știm încă nimic.”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News