Ar putea stagiile în stil Erasmus să contribuie la rezolvarea șomajului în rândul tinerilor?

În Uniunea Europeană, tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani reprezintă o șesime din populație. Au fost unii dintre cei mai puternic afectați de efectele economice ale pandemiei, adesea primii care și-au pierdut locurile de muncă sau care au văzut o scădere a veniturilor.

Deși șomajul în rândul tinerilor este în scădere (14 % în februarie 2022, față de 18,2 % în primul trimestru din 2021), tinerii sunt cei mai predispuși riscului de a deveni șomeri decât restul populației de vârstă activă (unde media este de 6,2 %), potrivit Euronews.

Garanția Europeană pentru Tineret

Unul din opt tineri adulți din UE nu urmează studii, angajare sau formare. Sunt cunoscuți ca NEETs.

Pentru a ajuta tinerii să se angajeze, Garanția pentru tineret a UE garantează că toți tinerii cu vârsta sub 30 de ani care se înscriu vor primi o ofertă de muncă, ucenicie, educație sau formare în termen de patru luni.

De când a fost adoptată în 2013, peste 3 milioane de tineri au acceptat o ofertă în fiecare an, cu peste 36 de milioane de persoane ajutate până acum.

Comisarul UE pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, spune că atunci când țările implementează bine Garanția pentru tineret, aceasta poate avea rezultate de lungă durată.

„Când ne uităm la rezultate, la doi ani de la intrarea în garanția pentru tineret, vedem că aproximativ jumătate dintre tineri sunt încă angajați într-un loc de muncă sau își continuă formarea sau educația profesională. Aș spune, în general, dacă este bine implementat, Garanția pentru Tineret este un instrument foarte, foarte puternic și util.”

Dobândirea de muncă și experiență de viață în străinătate

Una dintre modalitățile de a ajuta la implementarea Garanției pentru Tineret este oferirea tinerilor din medii defavorizate șansa de a dobândi noi competențe și încredere lucrând în străinătate.

O nouă inițiativă numită ALMA, care înseamnă Aim, Learn, Master, Achieve, va oferi exact acest lucru în întreaga UE în cursul acestui an. Este inspirat de o inițiativă europeană mai mică, existentă, numită TLN Mobility.

Real Economy a mers să cunoască tineri din Republica Cehă care au petrecut timp lucrând la Dublin, în Irlanda, datorită „Expedition Ireland”, parte a TLN Mobility.

Un exemplu este Julie Baštová care a crescut în familii de plasament, adesea în condiții dificile. S-a format ca asistent social, dar recent a mers la Dublin pentru a face un stagiu de lucru în design grafic, pasiunea ei.

"Am putut lucra fără nicio experiență anterioară în acest domeniu. Nu aș fi putut face asta aici. Am învățat multe datorită programului. Am putut vedea cum este cu adevărat să ai un loc de muncă.Am ajutat și la ilustrarea unui carte pentru copii, așa că am ceva de arătat pentru ea”, explică Julie.

Construirea motivației și a stimei de sine

Cu un buget total de 100 de milioane de euro - din care 70% provine din Fondul Social European - acest program a sprijinit deja în jur de 7.000 de tineri defavorizați în găsirea unui loc de muncă.

Deși Julie lucrează din nou ca asistent social, intenționează să devină designer grafic.

"Sunt în continuare pe această cale, fac antrenament și, de asemenea, ceva muncă suplimentară pe lângă. Am învățat să fiu mult mai autonomă", spune ea.

Pe parcursul proiectului, un mentor este la îndemână la fiecare pas pentru a ajuta participanții cu lucruri precum lecții de engleză, găsirea unui stagiu și oferirea de sprijin.

Ceva care este vital, potrivit lui Tomke Trávníček, managerul național pentru TLN Mobility din Republica Cehă.

„Pentru tinerii defavorizați, care nu au experiență cu plecarea în străinătate, de multe ori au studii neterminate. Nu ar pleca într-un program Erasmus, pentru că le este prea frică.

Și odată ce sunt plecați în străinătate, motivația lor crește, stima de ei înșiși devine mult mai mare și, de asemenea, ei obțin experiență de lucru”, explică Tomke.

