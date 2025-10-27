€ 5.0848
|
$ 4.3684
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 13:21 27 Oct 2025

Anunțul ANM: Când începe vremea să se răcească
Autor: Alexandra Curtache

grindina_68980800 Sursa foto: Agerpres
 

Vremea se va menține, în general, caldă până la finalul lunii octombrie, însă de la 1 noiembrie temperaturile vor scădea treptat, iar precipitațiile își vor face simțită prezența în majoritatea regiunilor, potrivit ANM.

În prima parte a intervalului, valorile termice diurne vor fi apropiate de normele specifice perioadei sau ușor mai ridicate. În Banat, maximele vor crește de la 14 grade în primele zile până la 22 de grade pe 31 octombrie, iar în Crișana vor ajunge la 21 de grade.

 În Transilvania și Maramureș, temperaturile vor urca de la 10-12 grade spre 19 grade, iar în Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia maximele vor depăși 20 de grade în anumite zile din ultima săptămână a lunii. La munte, valorile vor fi inițial sub normalul perioadei, cu maxime între 2 și 6 grade, urmând ca de la sfârșitul lunii să se încălzească până la 12-14 grade.

Scăderea temperaturilor și apariția ploilor din 1 noiembrie

De la începutul lunii noiembrie, regimul termic va intra pe o pantă descendentă. Maximele vor scădea treptat, ajungând la valori medii între 12 și 18 grade, în funcție de regiune.

Temperaturile nocturne vor alterna între perioade mai reci și mai calde, cu minime medii de 2-8 grade, iar în zonele montane se vor menține în jurul a 0-1 grad. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în primele zile ale intervalului (27-29 octombrie) și apoi din nou în 1-4 noiembrie, după care ploile vor fi mai sporadice și cu caracter local.

Prognoza pe regiuni

Banat și Crișana: Creștere a temperaturilor până la 31 octombrie, apoi scădere treptată. Ploile mai frecvente la început și izolat ulterior.

Transilvania și Maramureș: Maxime diurne de până la 19 grade, minime nocturne în scădere spre 1 grad la finalul lunii octombrie, apoi creștere și scădere alternativă. Ploi mai frecvente 27-30 octombrie și 2-3 noiembrie.

Moldova: Maxime între 12 și 20 de grade, cu două alternanțe ale minimelor nocturne. Ploi în 27-29 octombrie și 3-4 noiembrie.

Dobrogea: Maxime până la 20 de grade, minime nocturne stabile în jurul a 8 grade. Ploi temporare, mai frecvente la început.

Muntenia și Oltenia: Creștere a temperaturilor până la 20-21 de grade, apoi răcire treptată. Minime de 4-8 grade, precipitații mai frecvente la începutul intervalului.

Munții: Maxime inițial de 2-6 grade, apoi creștere spre 12-14 grade, minime sub 0 grade la început, cu răcire ușoară în a doua săptămână. Ploi mai extinse la sfârșitul lunii octombrie, apoi temporar și local.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Ciolacu: Cine e cel mai bun ministru din Guvernul Bolojan
Publicat acum 6 minute
Soția lui Florinel Coman le dă hoților o lecție, după ce au încercat să le spargă casa
Publicat acum 18 minute
Bolojan, nouă amenințare cu demisia. Elena Cristian „traduce“ neînțelegerile din coaliție
Publicat acum 27 minute
Marcel Ciolacu: „Ei sunt ipocriții care mă făceau praf... Acum se pozează la Catedrală”
Publicat acum 38 minute
Sute de blocuri fără căldură, din cauza avariilor la rețeaua de termoficare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 17 ore si 17 minute
Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu
Publicat acum 4 ore si 13 minute
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 25 Oct 2025
Costul trecerii la ora de iarnă. Adrian Negrescu: Un obicei învechit care frânează economia modernă
Publicat pe 25 Oct 2025
Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
Publicat acum 17 ore si 54 minute
Nicușor Dan, huiduit la Catedrala Naţională, ar putea păți ca Băsescu. Chirieac: Să se gândească serios dacă va termina acest mandat!
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close