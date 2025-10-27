Anunțul ANM: Când începe vremea să se răcească

În prima parte a intervalului, valorile termice diurne vor fi apropiate de normele specifice perioadei sau ușor mai ridicate. În Banat, maximele vor crește de la 14 grade în primele zile până la 22 de grade pe 31 octombrie, iar în Crișana vor ajunge la 21 de grade.

În Transilvania și Maramureș, temperaturile vor urca de la 10-12 grade spre 19 grade, iar în Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia maximele vor depăși 20 de grade în anumite zile din ultima săptămână a lunii. La munte, valorile vor fi inițial sub normalul perioadei, cu maxime între 2 și 6 grade, urmând ca de la sfârșitul lunii să se încălzească până la 12-14 grade.

Scăderea temperaturilor și apariția ploilor din 1 noiembrie

De la începutul lunii noiembrie, regimul termic va intra pe o pantă descendentă. Maximele vor scădea treptat, ajungând la valori medii între 12 și 18 grade, în funcție de regiune.

Temperaturile nocturne vor alterna între perioade mai reci și mai calde, cu minime medii de 2-8 grade, iar în zonele montane se vor menține în jurul a 0-1 grad. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în primele zile ale intervalului (27-29 octombrie) și apoi din nou în 1-4 noiembrie, după care ploile vor fi mai sporadice și cu caracter local.

Prognoza pe regiuni

Banat și Crișana: Creștere a temperaturilor până la 31 octombrie, apoi scădere treptată. Ploile mai frecvente la început și izolat ulterior.

Transilvania și Maramureș: Maxime diurne de până la 19 grade, minime nocturne în scădere spre 1 grad la finalul lunii octombrie, apoi creștere și scădere alternativă. Ploi mai frecvente 27-30 octombrie și 2-3 noiembrie.

Moldova: Maxime între 12 și 20 de grade, cu două alternanțe ale minimelor nocturne. Ploi în 27-29 octombrie și 3-4 noiembrie.

Dobrogea: Maxime până la 20 de grade, minime nocturne stabile în jurul a 8 grade. Ploi temporare, mai frecvente la început.

Muntenia și Oltenia: Creștere a temperaturilor până la 20-21 de grade, apoi răcire treptată. Minime de 4-8 grade, precipitații mai frecvente la începutul intervalului.

Munții: Maxime inițial de 2-6 grade, apoi creștere spre 12-14 grade, minime sub 0 grade la început, cu răcire ușoară în a doua săptămână. Ploi mai extinse la sfârșitul lunii octombrie, apoi temporar și local.