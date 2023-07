ANSR organizează, în perioada 18-24 septembrie 2023, inițiativa 955 - „Săptămâna Comunității și Culturii Surzilor”

Asociația Națională a Surzilor din România (A.N.S.R.) în parteneriat cu International Organization for Democracy and Human Rights – IODHR Norway, organizează în perioada 18-24 septembrie 2023 la Timișoara inițiativa 955 - „Săptămâna Comunității și Culturii Surzilor”, proiect ce beneficiază de suma de 456.000 LEI acordată prin Granturi SEE și Norvegiene și depus în cadrul apelului „Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023”.