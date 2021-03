Andrei Vlad are un singur regret după debutul la EURO U21

”Am încercat să facem un meci bun și cred că ne-a ieșit, chiar dacă în prima repriză am fost dominați foarte clar, în a doua am început să avem ocazii. Nu putem fi nemulțumiți, prima repriză a fost a lor, dar în ultimele 20 de minute am fost peste ei.

Cred că este un rezultatul echitabil. A fost important că am revenit repede în joc, Ciobi (n.r. Andrei Ciobanu, autorul golului de 1-1) a marcat la trei minute distanță de golul lor. A reușit un gol extraordinar, mai rar vezi asemenea execuții”, a declarat Andrei Vlad, într-o conferință de presă.

Andrei Vlad a recunoscut că un minus pentru România reprezintă absența spectatorilor, prezenți în număr mare în 2019, la precedenta ediție a Euro U21

”Este trist că nu avem suporterii lângă noi, acum doi ani a fost cu totul altă atmosferă, dar noi trebuie să ne facem treaba, cu sau fără suporteri”, a transmis Andrei Vlad, conform Digisport.ro.