Anca Țurcașiu, în cârje la TV. Ipostaza care i-a speriat pe toți: Durerea e inevitabilă, suferința e opțională

Anca Țurcașiu a îngrijorat pe toată lumea după ce și-a făcut apariția în cârje, la emisiunea lui Cătălin Măruță.

Anca Țurcașiu a avut parte de un moment nefericit. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de pe PRO TV, artista și-a făcut apariția în cârje. Moderatorul emisiunii a ajutat-o pe această să ajungă cu grijă pe canapea. Ulterior, actrița a povestit că s-a ajuns aici din cauza unui mic accident pe care l-a avut chiar în propria locuință.

Ce a pățit, de fapt, Anca Țurcașiu

Mai exact, Anca Țurcașiu a alunecat și a căzut pe gresia lucioasă din apartament, rupându-și rotula. Actrița este nevoită să poarte orteză în următoarea perioadă.

„Am căzut, într-o zi, pe gresie în genunchi. Acum sunt foarte bine. La mare eram. Într-o seară am plecat și am căzut. Eu de fel sunt destul de împiedicată, am atras asta. M-am gândit toată vara să nu alunec pe gresie, că era lucioasă. Mi-am rupt rotula. Mi-am ținut toate spectacolele cu orteză, am instalat fotoliu pe scenă", a povestit Anca Țurcașiu, potrivit Spectacola.ro

Cu toate astea, Anca Țurcașiu a mărturisit că nu poate să stea departe de scenă, astfel că și-a onorat toate spectacolele, performând cu orteză, bucurându-se de faptul că românii continuă să meargă la teatru chiar și în contextul pandemic.

"Durerea e inevitabilă, suferința e opțională"

„La teatru, am adaptat-o și pe Dolores, personajul meu din piesă „Rude cu nevasta-mea”, am făcut-o șchiopă. Am zis asta e, s-a întâmplat. Am avut mult ajutor de la prieteni, de la Radu, băiatul meu. Mi-am ținut spectacolele în fiecare seară. Am avut mult timp să citesc, să mă uit la filme, m-am odihnit.

Nu am scos gresia, dar acum suflu și în iaurt, știi cum e. Durerea e inevitabilă, suferința e opțională. Nu am vrut să mă victimizez, am mers mai departe. Până în decembrie o să pot să dansez și o să fiu în mare formă.

Lumea vine la teatru și în contextul actual, pentru că au nevoie să se simtă bine. Mă bucur că nu ne-au închis de tot.”, a declarat frumoasă actriță Anca Țurcașiu la emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV.