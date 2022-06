Analize de sânge pentru reumatism. Care sunt recomandările medicilor reumatologi

Reumatismul articular reprezintă o afecțiune inflamatorie, care se poate manifesta atât la nivelul articulațiilor, cât și la alte părți ale corpului. De exemplu, sunt cazuri în care boala poate să afecteze pielea, plămânii, vasele de sânge sau inima.

Principalele semne care anunță prezența reumatismului sunt durerile, care apar la nivelul genunchilor, gleznelor, pumnilor și coatelor. De asemenea, acestea pot afecta articulațiile mâinilor, picioarelor, umerilor sau șoldurilor. Articulațiile se înroșesc și se umflă, fiind calde la atingere, un astfel de episod putând să dureze chiar și o lună.

În continuare, află care sunt analizele recomandate de medicii reumatologi și care sunt criteriile urmărite de aceștia, scrie BZI.

Analize de sânge, care îți spun că ai reumatism

Există mai multe criterii, în urma cărora este stabilit diagnosticul de reumatism, și anume: criteriile majore, cum sunt cardita, poliartrita, coreea, nodulii subcutanați și eritemul marginat și criteriile minore, precum febra, durerile articulare, VSH sau proteina C reactivă crescute și intervalul PR prelungit pe electrocardiogramă (EKG). La acestea se mai adaugă, însă, și altele: existența dovezilor despre o infecţie streptococică de dată recentă, titrul anticorpilor antisptreptolizina O (ASLO) crescut și altele.

Pentru ca medicul reumatolog să pună un diagnostic corect, sunt necesare următoarele analize medicale: analize de sânge (pentru a avea în vedere o posibilă inflamație sistemică, caz în care proteina C reactivă, VSH și fibrogenul au valori crescute) și anticorpi streptococci (alături de anticorpii anti Streptolizina O – ASLO, anti deoxiribonucleaza B – anti DNaza B, anti streptokinaza, anti hialuronidaza)

În ceea ce privește valorile ridicate ale ASLO, care depășesc 500 de unități, acestea constituie un indicator al faptului că pacientul se confruntă cu o infecție streptococică. Tipul acesta de analiză poate confirma suspiciunea de reumatism articular acut. Mai mult, va fi necesar și un exudat faringian (din păcate, acesta nu poate stabili diagnosticul de reumatism).

Pentru a putea depista o posibilă inflamație la nivelul inimii, se va apela și la monitorizarea suflutului cardiac. În acest fel, se va recurge la o electrocardiogramă (EKG), o radiografie toracică, o ecocardiografie Doppler sau la o ecografie cardiacă.

Autoanticorpi frecvent asociaţi cu afecţiuni reumatice sistemice

Markeri ai bolii reumatismale sunt: Anticorpi antinucleari (ANA) (sunt anticorpi îndreptaţi impotriva antigenelor nucleare şi au fost descrişi într-o multitudine de afecţiuni autoimune sistemice şi organ-specifice), Anticorpi anti-ADN dublu catenar (reprezintă marca afecțiunii denumită lupus eritematos sistemic), Anticorpi anti-Sm (sunt directionaţi împotriva particulelor ribonucleoproteice nucleare mici (snRNPs), care au rol în procesul de formare a ARN mesager), Anticorpi anti-Ro (SS-A) (sunt îndreptaţi împotriva a 2 proteine (Ro60 si Ro52) legate intracelular, sub forma unui complex, de acizi ribonucleici de dimensiuni mici), Anticorpi anti-La (SS-B) (sunt îndreptaţi împotriva unei proteine auxiliare a ARN polimerazei III), Anticorpi anti-U1RNP (constituie un marker serologic pentru boala mixtă de ţesut conjunctiv, prezenţa lor fiind absolut necesară pentru diagnostic), Anticorpi anti-Jo-1 (reprezintă un marker serologic pentru dermatomiozită/polimiozită, având o prevalenţă de 20-40%), Anticorpi anti Scl-70 (constituie un marker serologic pentru sclerodermie – in special forma difuza a bolii (prevalenta de pana la 70%)), Anticorpi anti-centromer (constituie un marker serologic pentru sindromul CREST, o formă limitată de sclerodermie (prevalenţa 70-90%)), Factor reumatoid (nivelul seric al factorului reumatoid este crescut în peste 70% din cazurile de poliartrita reumatoidă, având un rol important în producerea manifestărilor extraarticulare), Factor reumatoid Waaler-Rose (are la bază o reacţie de hemaglutinare, fiind utilizat pentru detecţia semicantitativă a factorului reumatoid (FR)), Anticorpi anti-CCP, Celule lupice și Crioglobuline, potrivit synevo.ro.

