Ambulanțier din Suceava, condamnat pentru o alcoolemie apropiată de comă

Un șofer de ambulanță sucevean a fost oprit de polițiști, pe drumul de întoarcere spre casă, după ce adusese un pacient la Iași. Depistat cu o alcoolemie aproape de comă, a primit doar o pedeapsă cu suspendare în primă instanță, neavând antecedente penale.

Cristian P., șofer al Serviciului de Ambulanță Suceava, a fost condamnat la doi ani și patru luni de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de doi ani și șase luni. De asemenea, judecătorii din Pașcani i-au interzis ambulanțierului dreptul de a conduce pe o durată de cinci ani. Sentința nu este definitivă.

Magistraţii au ținut cont de pericolul reprezentat, dar și faptul că bărbatul a cooperat cu organele de anchetă și și-a recunoscut fapta.

Ambulanțierul a mers astfel de la Suceava la Iași, unde a adus un pacient, și apoi de la Iași până aproape de Pașcani, în după-amiaza zilei de 4 august 2020.

Ambulanţa condusă de Cristian P. a fost oprită în Ruginoasa, pe sensul de mers Iaşi - Paşcani, potrivit ziaruldeiasi.ro. Testat aparatul Dräger, Cristian P. prezenta o alcoolemie de 1,11 ‰ în aerul expirat. Ulterior, la analize a ieșit o îmbibaţie alcoolică de 2,51‰ în sânge.

Un ambulanțier și-a adus fiica de la mare, cu mașina de serviciu

Tot în luna august a anului trecut, poliţiştii din Vaslui au decis să deschidă dosar penal in rem, după ce un ambulanţier de la SAJ Vaslui a plecat cu o autospecială la Costineşti, pentru a-şi aduce acasă fata infectată cu noul coronavirus. De asemenea, la SAJ Vaslui a fost demarată și o anchetă disciplinară.

„S-a deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicire a combaterii bolilor. Dosarul este in rem, se fac cercetări sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui”, spunea purtătorul de cuvânt al Poliției Vaslui, Bogdan Gheorghiţă, conform Mediafax.

Fata a plecat la mare înainte să afle rezultatul testului

La sfârșitul lunii iulie 2020, fiica ambulanţierului din Vaslui a participat la o petrecere de majorat, alături de alți zeci de prieteni. Petrecăreții au ajuns la spital cu simptome de răceală. Fata a fost testată pentru Covid-19, însă înainte de a primi rezultatul, a plecat cu 29 de persoane la mare, pentru a continua distracția.

Pe 3 august, a venit și rezultatul: pozitiv. Atunci, tatăl fetei, contact direct, a plecat spre mare cu o ambulanţă pentru a-şi aduce fata acasă.