Ambasadorul Myanmarului în UK acuză 'o lovitură de stat' în centrul Londrei / Foto

'Este un fel de lovitură de stat în centrul Londrei. Îmi este blocat accesul.' a declarat el pentru Reuters. Kyaw Swar Minn a mai spus că se află în discuții cu ministerul britanic de Externe despre problemă.

Ambasadorul a fost fotografiat stând pe stradă, în fața ambasadei din Mayfair din Londra, vorbind cu polițiștii. Mai mult, acesta și-a petrecut noaptea în mașină.

Burmese community in London currently gathering at #Myanmar embassy over the news of the embassy being seized by the regime.

The police are seen there. Ambassador is reportedly blocked from entering the building.

Livehttps://t.co/qriPYPfY8J#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/uKS9UrATFO