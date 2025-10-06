Ambasadorul Israelului la București, Lior Ben Dor, răspuns memorabil la întrebarea lui Chirieac / video

La Opera Naţională din Capitală a avut loc un eveniment care marchează doi ani de la atacul terorist din octombrie 2023 comis de Hamas împotriva Israelului.

Sprijin moral, mai puternic decât orice ajutor

7 octombrie 2023 este cea mai întunecată zi a poporului israelian de la înființarea statului Israel, a precizat ambasadorul statului Israel, E.S. Lior Ben Dor. Acesta a adăugat că multe familii au fost distruse.

În cadrul conferinței de presă, Bogdan Chirieac l-a întrebat pe Excelența Sa, ambasadorul Israelului în România Lior Ben Dor, cum poate ajuta România Israelul. Acesta a dat un răspuns formidabil. Răspunsul a scos în evidență nu doar solidaritatea actuală dintre cele două state, ci și fundamentul solid al unei relații diplomatice care durează de multe decenii.

„România ne ajută, ne sprijină și a demonstrat solidaritate și sprijinul pentru noi este foarte important. Noi avem nevoie de sprijin moral.



Cred că am primit acest sprijin moral valoros din partea României. România a demonstrat și a vorbit foarte clar și a zis: că Israel are un drept foarte clar de a se apăra, că toți ostaticii trebuie să se întoarcă acasă, că Israel are dreptul la autoapărare și așa mai departe.



Simțim că România ne ajută atât la nivel guvernamental, cât și la nivelul poporului. Și vă mulțumim”, a zis ambasadorul Israelului în România Lior Ben Dor, ca răspuns la întrebarea lui Bogdan Chirieac.





România este percepută la Ierusalim drept un partener de încredere în Uniunea Europeană, capabil să transmită mesaje de echilibru și solidaritate. Declarațiile ambasadorului Ben Dor confirmă faptul că Bucureștiul nu se limitează doar la sprijin declarativ, ci oferă și o susținere constantă la nivel diplomatic și societal.

Declarațiile ambasadorului israelian arată că relația dintre România și Israel rămâne una strategică, bazată pe încredere, respect reciproc și sprijin moral. Într-un context internațional complicat, vocea României este apreciată pentru claritate și echilibru.

România este un prieten adevărat al Israelului - acesta este, în esență, mesajul transmis de Excelența Sa Lior Ben Dor, un mesaj care confirmă că parteneriatul dintre cele două state este unul de durată și de substanță.

Opera Română București a găzduit, luni, un emoționant eveniment dedicat comemorării a doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului, ambasadorul Lior Ben Dor apreciind manifestarea, organizată de Ambasada Israelului în România, drept „foarte importantă”, pentru ca „publicul să știe mai mult despre ce s-a întâmplat exact pe 7 octombrie 2023”.

Evenimentul comemorativ din Sala Operei a inclus un dialog între directorul general al Spitalului Universitar de Urgență București și decan al Facultății de Medicină din cadrul UMF Carol Davila, Cătălin Cîrstoiu, și medicul legist Chen Kugel.

Un program artistic a fost susținut de pianistul și compozitorul Gil Shohat, medicul legist pianist Chen Kugel și pianistul Alexandru Burcă, alături de baritonul Alexandru Constantin și de instrumentiști ai Orchestrei Operei Naționale București, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, managerul ONB.

Pe parcursul manifestării au fost prezentate, în premieră, imagini atroce de la masacrul din 7 octombrie 2023.



Hamas a lansat un atac asupra Israelului din Fâșia Gaza la 7 octombrie 2023, ucigând cel puțin 1.400 de persoane, în principal civili, care au fost împușcați, mutilați sau arși de vii.