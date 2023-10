Două valize și un bagaj și mai mare de vise, speranțe și încredere că drumul în doi va fi mai ușor. Cu acestea au pornit pe calea străinătății, imediat după ce s-au căsătorit, Cristina și Valentin, în urmă cu 11 ani. Din păcate, visul frumos și drumul în doi s-a încheiat mai repede decât ar fi crezut ce ambii, iar inevitabilul s-a produs și au ajuns să își spună „adio!“.

Un început în doi, un final de unul singur

„Începusem să lucrăm amândoi, voiam să ne luăm o căsuță și să ne întoarcem acasă în câțiva ani. Ajunsesem să nu ne mai întâlnim pe acasă. Inevitabil...s-a produs ruptura, fără să ne dăm seama. Am decis de comun acord să divorțăm și am terminat destul de repede aici, în Spania. Într-una dintre concediile acasă, la părinți, am cunoscut o femeie extraordinară, iar acum aș vrea să ne căsătorim. Vreau să mă stabilesc acasă, să nu mai trec prin ce am trecut. Dar vreau să îmi lămuresc toate aceste aspecte legale. Unde mă adresez pentru înscrierea hotărârii străine în registrele de stare civilă din România?“, este ceea ce ne-a mărturisit Valentin.

Pentru a veni în sprijinul lui Valentin, și a altor români care se pot regăsi în situația sa, am contactat un avocat pentru a ne lămuri.

Conform Legii 119/1996 privind actele și faptele de stare civilă, hotărârea de divorț obținută în străinătate trebuie să fie transcrisă în registrele de stare civilă române pentru a fi recunoscută oficial în țară.

Înscrierea hotărârii străine în registrele de stare civilă din România: Sfatul avocatului

"În primul rând, trebuie să înțelegeți că pentru ca divorțul obținut în străinătate să fie recunoscut în România, trebuie să parcurgeți o procedură specifică de recunoaștere a divorțului. Aceasta este o etapă importantă pentru ca schimbările în starea dumneavoastră civilă să fie luate în considerare pe teritoriul românesc.

Pentru a începe acest proces, trebuie să depuneți o cerere la serviciul de stare civilă sau primăria la care aveți domiciliul sau reședința. În cerere, veți trebui să furnizați hotărârea de divorț definitivă pe care ați obținut-o în străinătate. Hotărârea de divorț trebuie să fie în original și copie, și trebuie să fie apostilată (sau să provină dintr-un stat cu care România a încheiat o convenție bilaterală pentru recunoaștere). Dacă hotărârea este într-o limbă străină, va trebui să furnizați și o traducere legalizată a acesteia.

De asemenea, va trebui să prezentați o declarație privind numele pe care îl veți folosi în urma divorțului. Aceasta este necesară în cazul în care hotărârea de divorț nu specifică numele pe care îl veți purta.

Dacă depuneți cererea prin intermediul unui împuternicit, asigurați-vă că aveți o procură specială, notarială sau consulară“, a explicat avocatul Mihai Neamțu pentru ȘtiriDiaspora.

Desigur, și timpul este o noțiune de care trebuie ținut cont.

„Un alt aspect important este acela că trebuie să plătiți o taxă pentru îndeplinirea procedurii de înscriere a modificărilor intervenite în statutul civil sau cu privire la nume, produse în străinătate. Aceasta este în valoare de 50 de lei.

Procedura pentru recunoașterea divorțului din străinătate durează, în mod normal, 30 de zile de la înregistrarea cererii. Este important să aveți răbdare și să urmați întreaga procedură pentru ca divorțul să fie recunoscut oficial în România.

În încheiere, rețineți că neglijarea acestei proceduri ar putea avea consecințe serioase. De exemplu, nu vă puteți recăsători în România, nu puteți schimba numele pe cale administrativă, și nu puteți declara că sunteți o persoană necăsătorită/divorțată în diverse situații legale. Deci, este important să acționați cu responsabilitate și să respectați procedura legală pentru recunoașterea divorțului din străinătate", a explicat avocatul.

„Pentru a evita complicații, consultați un avocat care vă poate ghida și asista în procesul de recunoaștere a divorțului din străinătate în România. Avocatul vă poate ajuta să înțelegeți mai bine procedura specifică și să vă asigure că toate detaliile sunt gestionate corespunzător. De asemenea, avocatul poate oferi asistență personalizată în funcție de circumstanțele dumneavoastră particulare", a încheiat Mihai Neamțu.

Acest sfat vă poate ajuta să înțelegeți mai bine procedura și să vă asigurați că divorțul dumneavoastră obținut în străinătate este recunoscut corespunzător în România.

