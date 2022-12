"Croaţia a intrat în Schengen, fiind o ţară sprijinită pe faţă de Germania şi Austria. Asta din perioada războiului din Iugoslavia, a fost sprijinită masiv.

Eu zic doar că politicienii noştri ar trebui să aibă un anumit gen de prestaţie care să însemne un cost dacă ne calci în picioare. Despre asta e vorba!", a declarat Alfred Bulai la Nod în Papură.

"În general, în politică, în situații de genul ăsta, oamenii trebuie să înțeleagă că există un cost dacă iei decizii împotriva cuiva. La noi, nu e niciun cost, noi am zis săru’mâna, dacă nu e, nu e, poate la anul... În momentul în care am o problemă cu ceva, trebuie să știu că am un cost și va trebui să țin cont în viitor de acest cost", a mai spus sociologul.

"Noi vrem să fim în Mioriţa acum, să ne plângem. Nu, frate! Eu vreau poziţie fermă a României! Mă aştept să ieşim din Mioriţa. Orice fel de presiune înseamnă un cost. Şi dacă ăia au costuri, nu numai Austria, ci toată UE, nu au decât să îi preseze şi ei pe austrieci.", a declarat Bulai.

Ce facem după deziluzia Schengen. Bulai: Vreau măcar acest vis! Mergem să câștigăm, nu cum spun antrenorii noștri că vrem să facem o figură frumoasă!

"Trebuie să ai o viziune! Este nevoie de o schimbare în România, și în alte părți. De exemplu, este nevoie de o schimbare în Statele Unite, după mine ar putea să fie ultra-benefică, semnificativă, care va veni în curând. Variantele actuale, în care au pendulat americanii, sunt dăunătoare, din păcate, nu doar pentru ei, ci și pentru restul planetei. America e, totuși, un element cheie în lume. După mine, au nevoie de un nou președinte, tânăr, care la ei înseamnă 50, 60 de ani, nu 80. Însă, ce vreau să spun este că omenirea, în zona noastră, care ne interesează, America, Americile amândouă și Europa, este nevoie de un reviriment! Asta e clar”, a zis Alfred Bulai, în cadrul emisiunii „Nod în papură” de la DC News.

"Este nevoie de un alt gen de politică! Și România ar trebui să fie una dintre țările care dă un semnal! Ca să încheiem discuția cu Schengen-ul, avem de ales acum între: Acceptăm și zicem: Lasă, poate avem noroc data viitoare, precum Ghiță care joacă la Loto și spune Poate joia viitoare! sau încercăm să milităm și să căutăm aliați, că nu putem fi Gigi-contra că vrem noi altceva şi să mergem pe ideea că vrem o altă viziune despre Europa, în care să fim și noi parte de la bun început, nu ne raliem doar. Vreau măcar acest vis!”, a spus Bulai.

"Poate că nu îl putem face! Pentru că tot se desfășoară acum Campionatul Mondial de Fotbal, este chestiunea aceea de tranziție... de care m-am săturat, cu privire la ce spun și antrenorii noștri, că mergem să facem o figură frumoasă! Nu! Mergem să câștigăm! Nu ai șanse, dar cum vrei tu să câștigi dacă vrei să faci o figură frumoasă?! Adică, de asta m-am dus la Campionatul European sau Mondial, pentru că vreau să îl câștig! Nu îl am pe Messi, pe Ronaldo și pe alții, dar vreau să câștig!", a mai spus Alfred Bulai.

