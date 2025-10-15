Alertă de la o bancă din România: Nouă capcană a fraudatorilor

ING Bank a transmis o informare clienților despre noile metode de escrocare, de la cupoanele de privatizare, la acțiuni.

Banca subliniază că fraudatorii își schimbă des tehnicile: ”Urmăresc tot să-ți ia banii. Dar dacă le știi trucurile, ți-e mai ușor să rămâi în siguranță. Și tu, și banii tăi”.

Cum acționează hoții? Vă sună să vă surprindă, spunându-vă că aveți niște acțiuni sau niște cupoane la ”Cuponiada” din anii `90 care astăzi valorează 20.000 de exemplu. Dar, pentru a beneficia de suma respectivă, trebuie să descarci o aplicație sau să trimiți tu o sumă mult mai mică într-un cont. Banca atenționează că ”banii trimiși rămân pierduți”.

Este important să nu oferiți date sensibile la telefon, să întrebați de unde au informațiile personale, unde au sediul și să nu instalați aplicații la cerere.

”Te vrem protejat, nu fraudat” conchide banca.