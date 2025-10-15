Alertă de incendiu la un spital din Suceava din cauza unui fier de călcat

Pompierii au folosit două autospeciale de stingere a incendiilor, cu un echipaj de descarcerare, dar şi o ambulanţă SMURD la un spital din cartierul Burdujeni din municipiul reşedinţă de judeţ, după ce au fost sesizaţi că iese fum dintr-o cameră tehnică, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

Incendiul ar fi fost cauzat de un fier de călcat

Potrivit acestora, începutul de incendiu ar fi fost generat de un fier de călcat, care a ars, însă efectele incendiului au fost limitate de intervenţia personalului spitalului.



"A ars un fier de călcat, iar incendiul a fost lichidat de către personalul de pe locul de muncă, până la sosirea pompierilor militari", au precizat oficialii ISU, potrivit Agerpres.