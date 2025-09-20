€ 5.0719
|
$ 4.3138
|
 
Data publicării: 13:27 20 Sep 2025

EXCLUSIV Ai dureri de cap frecvente? Când, de fapt, trebuie să mergi urgent la neurolog / video

Autor: Elena Aurel
durere de cap (2) Sursa foto: https://www.freepik.com/, @yanalya
 

Pacienții care se confruntă cu migrene frecvente nu mai trebuie să suporte zile întregi de durere deoarece tratamentele moderne pot reduce rapid frecvența crizelor și sunt aprobate conform ghidurilor românești și europene.

Dr. Adina Roceanu, medic primar Neurologie, a vorbit despre impactul cefaleei ca problemă majoră de sănătate publică și a subliniat că migrena afectează aproximativ unul din șapte oameni, adică peste un miliard la nivel global.

„Cefaleea e o problemă severă de sănătate publică. Putem spune că unul din șapte oameni are migrenă deoarece studiile epidemiologice au demonstrat existența a peste un miliard de persoane cu migrenă pe planetă.

Există peste 200 de categorii de cefalee care sunt împărțite în trei mari capitole: capitolul de cefalee primare în care nu putem demonstra o leziune cerebrală, acestea fiind cefaleea de tip tensional, migrena și clusterul, o mare categorie de cefalee sectorială care sunt asociate cu boli vasculare, tumori cerebrale, modificări ale homeostaziei, diferite afecțiuni ORL-oftalmo, și a treia categorie în care sunt încadrate nevralgiile, cea mai celebră fiind nevralgia de trigemen”, a spus dr. Adina Roceanu.

Când ar trebui să ajungă o persoană la neurolog pentru tratament

Dr. Adina Roceanu recomandă ca persoanele cu dureri de cap să meargă la neurolog pentru diagnostic ori de câte ori cefaleea își schimbă caracterul, devine progresivă sau apar simptome noi. Potrivit medicului, este util un jurnal al crizelor, iar pentru migrenele frecvente există protocoale care permit folosirea directă a tratamentelor moderne, fără a fi necesar parcursul tuturor liniilor terapeutice clasice.

„Cred că trebuie să ajungă, în primul rând, pentru un diagnostic, de câte ori consideră că cefaleea și-a schimbat caracterul, a devenit progresivă sau a adăugat elemente noi.

Să încerce să-și facă un jurnal ar fi foarte bine pentru că, din fericire, noi avem un protocol acum care ne permite să administrăm aceste molecule de ultimă generație pentru tratamentul migrenei la cei care au aceste dureri frecvente, mai mult de patru zile de cefalee pe lună, astfel că nu mai trebuie să treacă prin toate liniile de tratament, să dăm prima linie de tratament betablocante, să dăm a doua linie de tratament anticonvulsivante și de-abia a treia linie să intrăm pe anticorpi monoclonali", a spus dr. Adina Roceanu. 

„Efectul începe într-o săptămână, iar într-o lună deja se vede scăderea numărului de zile de cefalee"

Dr. Adina Roceanu a explicat că ghidul românesc pentru tratamentul migrenei este aliniat recomandărilor europene care permit folosirea directă a anticorpilor monoclonali, datorită eficienței și siguranței demonstrate în studii. 

„Ghidul românesc a fost elaborat în decembrie 2022 de specialiștii din Ministerul Sănătății și de la nivelul Societății de Neurologie și ne-a ajutat foarte mult faptul că a fost în decembrie, pentru că, în iunie 2022, Societatea Europeană de Cefalee a promovat chiar folosirea de primă linie a acestor molecule de tip anticorpi monoclonali, anti-CGRP, având în vedere domeniile de eficiență și siguranță din studiile clinice, recomandând folosirea lor fără să încerci alte linii terapeutice care sunt tradiționale și se vede în impactul pe care îl are asupra vieții pacienților.

Efectul începe într-o săptămână, iar într-o lună deja se vede rărirea, scăderea numărului de zile de cefalee pe lună. La 3 luni deja jurnalul arată altfel și pentru consolidarea efectului, anticorpii monoclonali ar trebui menținuți cam un an, un an și jumătate, depinde de cât de afectat a fost înainte pacientul”, a spus dr. Adina Roceanu la emisiunea „Academia de Sănătate”, de pe DC News, DC News TV și DC Medical. 

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cefalee
durere de cap
migrena
neurologie
ministrul sanatatii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
China pedepsește rețelele sociale. Sancțiunile, aplicate pentru „promovarea excesivă a vedetelor”
Publicat acum 11 minute
Sfârșit de septembrie cu vreme de vară. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo acutalizată pentru zilele următoare
Publicat acum 56 minute
Preotul Gabriel Cazacu: „Ca prim-ajutor nu suni la 112, îl chemi pe Hristos”
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Regulament european cu implicații pentru securitatea energetică a României, în dezbatere
Publicat acum 1 ora si 9 minute
USR, proiect fanion pentru învățământ care reduce analfabetismul funcțional. Darău: Pe unii îi contrariază / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat pe 18 Sep 2025
Cutremur puternic în această seară
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close