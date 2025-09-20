Dr. Adina Roceanu, medic primar Neurologie, a vorbit despre impactul cefaleei ca problemă majoră de sănătate publică și a subliniat că migrena afectează aproximativ unul din șapte oameni, adică peste un miliard la nivel global.

„Cefaleea e o problemă severă de sănătate publică. Putem spune că unul din șapte oameni are migrenă deoarece studiile epidemiologice au demonstrat existența a peste un miliard de persoane cu migrenă pe planetă.

Există peste 200 de categorii de cefalee care sunt împărțite în trei mari capitole: capitolul de cefalee primare în care nu putem demonstra o leziune cerebrală, acestea fiind cefaleea de tip tensional, migrena și clusterul, o mare categorie de cefalee sectorială care sunt asociate cu boli vasculare, tumori cerebrale, modificări ale homeostaziei, diferite afecțiuni ORL-oftalmo, și a treia categorie în care sunt încadrate nevralgiile, cea mai celebră fiind nevralgia de trigemen”, a spus dr. Adina Roceanu.

Când ar trebui să ajungă o persoană la neurolog pentru tratament

Dr. Adina Roceanu recomandă ca persoanele cu dureri de cap să meargă la neurolog pentru diagnostic ori de câte ori cefaleea își schimbă caracterul, devine progresivă sau apar simptome noi. Potrivit medicului, este util un jurnal al crizelor, iar pentru migrenele frecvente există protocoale care permit folosirea directă a tratamentelor moderne, fără a fi necesar parcursul tuturor liniilor terapeutice clasice.

„Cred că trebuie să ajungă, în primul rând, pentru un diagnostic, de câte ori consideră că cefaleea și-a schimbat caracterul, a devenit progresivă sau a adăugat elemente noi.

Să încerce să-și facă un jurnal ar fi foarte bine pentru că, din fericire, noi avem un protocol acum care ne permite să administrăm aceste molecule de ultimă generație pentru tratamentul migrenei la cei care au aceste dureri frecvente, mai mult de patru zile de cefalee pe lună, astfel că nu mai trebuie să treacă prin toate liniile de tratament, să dăm prima linie de tratament betablocante, să dăm a doua linie de tratament anticonvulsivante și de-abia a treia linie să intrăm pe anticorpi monoclonali", a spus dr. Adina Roceanu.

„Efectul începe într-o săptămână, iar într-o lună deja se vede scăderea numărului de zile de cefalee"

Dr. Adina Roceanu a explicat că ghidul românesc pentru tratamentul migrenei este aliniat recomandărilor europene care permit folosirea directă a anticorpilor monoclonali, datorită eficienței și siguranței demonstrate în studii.

„Ghidul românesc a fost elaborat în decembrie 2022 de specialiștii din Ministerul Sănătății și de la nivelul Societății de Neurologie și ne-a ajutat foarte mult faptul că a fost în decembrie, pentru că, în iunie 2022, Societatea Europeană de Cefalee a promovat chiar folosirea de primă linie a acestor molecule de tip anticorpi monoclonali, anti-CGRP, având în vedere domeniile de eficiență și siguranță din studiile clinice, recomandând folosirea lor fără să încerci alte linii terapeutice care sunt tradiționale și se vede în impactul pe care îl are asupra vieții pacienților.

Efectul începe într-o săptămână, iar într-o lună deja se vede rărirea, scăderea numărului de zile de cefalee pe lună. La 3 luni deja jurnalul arată altfel și pentru consolidarea efectului, anticorpii monoclonali ar trebui menținuți cam un an, un an și jumătate, depinde de cât de afectat a fost înainte pacientul”, a spus dr. Adina Roceanu la emisiunea „Academia de Sănătate”, de pe DC News, DC News TV și DC Medical.

Video: