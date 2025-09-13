Agenţia Moody's, semnal de alarmă privind implementarea planului de consolidare fiscală

Agenţia de evaluare financiară Moody's Ratings a confirmat ratingul pe termen lung atribuit României la Baa3 cu perspectivă negativă, însă atrage atenţia asupra riscurilor semnificative cu privire la implementarea cu succes a planului de consolidare fiscală.

Potrivit Moody's, ratingul României este susţinut de potenţialul solid de creştere al economiei şi de nivelul ridicat de avuţie în comparaţie cu ţările similare.

Expunere ridicată la riscul geopolitic

În acelaşi timp, profilul de credit al României este constrâns de expunerea sa ridicată la riscul geopolitic din cauza proximităţii războiului din Ucraina.



Decizia de a menţine perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambiţios de consolidare fiscală al guvernului. Măsurile fiscale adoptate de guvern în iulie şi septembrie anul acesta au îmbunătăţit semnificativ perspectivele fiscale ale României faţă de aşteptările agenţiei de evaluare, care în luna martie a revizuit perspectiva, de la stabilă, la negativă.

"Cu toate acestea, rămân riscuri semnificative de implementare, legate de menţinerea sprijinului politic pentru program, asigurarea disciplinei de cheltuieli şi atingerea obiectivelor de creştere a veniturilor, precum şi de riscul ca impactul negativ asupra creşterii al pachetului să submineze efortul de consolidare fiscală", subliniază Moody's.



Agenţia de evaluare precizează că în martie se aştepta ca datoria României să depăşească 70% din PIB la finele deceniului, de la aproximativ 50% în 2023. Acest lucru se datorează în principal din cauza unui deficit fiscal care a ajuns la 9,3% din PIB la sfârşitul anului 2024 şi despre care Moody's se aştepta să scadă doar treptat în anii următori.



Pachetul semnificativ de consolidare fiscală adoptat de Parlamentul României în luna iulie a determinat Moody's să îşi revizuiască previziunile privind deficitul pentru 2026 la 6,1% din PIB, de la 7,7% cât estima, şi ulterior va conduce la o stabilizare a datoriei în cele din urmă la aproximativ 65% din PIB.

"Riscuri semnificative pentru implementarea cu succes a planului de consolidare fiscală"





"Cu toate acestea, observăm riscuri semnificative pentru implementarea cu succes a planului de consolidare fiscală, care, dacă se vor materializa, ar duce la un rezultat fiscal mai slab decât se aştepta şi justifică menţinerea perspectivei negative", avertizează analiştii Moody's.



În primul rând, este incert dacă va rămâne unită coaliţia cvadripartidă care s-a format în iunie anul acesta şi îşi va putea menţine sprijinul politic pentru consolidarea fiscală în faţa opoziţiei populare şi politice, susţine Moody's. Consolidarea fiscală de succes va depinde, de asemenea, de prezentarea de către guvern, la momentul oportun, a unui plan detaliat pentru continuarea reducerii deficitului şi în 2027 şi ulterior.

În al doilea rând, efortul semnificativ de consolidare ar putea afecta creşterea economică chiar mai mult decât estimările actuale, subminând potenţial efortul de reducere a deficitului.

În al treilea rând, antecedentele slabe ale României privind gestionarea politicii fiscale ar putea duce la dificultăţi ale guvernului în îndeplinirea obiectivelor de cheltuieli şi de creştere a veniturilor incluse în plan, adaugă agenţia de evaluare.



Moody's transmite că perspectiva ar putea reveni la stabilă dacă povara datoriei guvernamentale şi indicatorii de sustenabilitate a datoriei ar evolua în general în conformitate cu sau mai favorabil decât aşteptările sale actuale. Acest lucru ar necesita implementarea deplină şi eficientă a programului de consolidare fiscală adoptat în iulie şi septembrie 2025, procesul de consolidare fiscală putând continua şi după 2026.

Când ar putea retrogradat ratingul României





Pe de altă parte, ratingul României ar putea fi retrogradat dacă agenţia de evaluare va ajunge la concluzia că guvernul nu va putea implementa planul său de consolidare fiscală într-un mod eficient, ceea ce ar duce la o evoluţie semnificativ mai proastă a indicatorilor fiscali cheie ai guvernului decât aşteptările actuale. Un astfel de scenariu ar reflecta, de asemenea, slăbiciuni în capacitatea instituţiilor de a implementa eficient un program de consolidare amplu şi complex. O creştere semnificativă a riscului geopolitic derivat din războiul din Ucraina sau o presiune tot mai mare asupra finanţării deficitului ridicat de cont curent al României ar contribui, de asemenea, la presiuni negative asupra ratingurilor, notează Agerpres.

