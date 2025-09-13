Data actualizării: | Data publicării:

Agenţia Moody's, semnal de alarmă privind implementarea planului de consolidare fiscală

Autor: Andrei Itu | Categorie: Economie
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Agenţia de evaluare financiară Moody's Ratings a confirmat ratingul pe termen lung atribuit României la Baa3 cu perspectivă negativă, însă atrage atenţia asupra riscurilor semnificative cu privire la implementarea cu succes a planului de consolidare fiscală.

Potrivit Moody's, ratingul României este susţinut de potenţialul solid de creştere al economiei şi de nivelul ridicat de avuţie în comparaţie cu ţările similare.

Expunere ridicată la riscul geopolitic

În acelaşi timp, profilul de credit al României este constrâns de expunerea sa ridicată la riscul geopolitic din cauza proximităţii războiului din Ucraina.


Decizia de a menţine perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambiţios de consolidare fiscală al guvernului. Măsurile fiscale adoptate de guvern în iulie şi septembrie anul acesta au îmbunătăţit semnificativ perspectivele fiscale ale României faţă de aşteptările agenţiei de evaluare, care în luna martie a revizuit perspectiva, de la stabilă, la negativă.

"Cu toate acestea, rămân riscuri semnificative de implementare, legate de menţinerea sprijinului politic pentru program, asigurarea disciplinei de cheltuieli şi atingerea obiectivelor de creştere a veniturilor, precum şi de riscul ca impactul negativ asupra creşterii al pachetului să submineze efortul de consolidare fiscală", subliniază Moody's.

Agenţia de evaluare precizează că în martie se aştepta ca datoria României să depăşească 70% din PIB la finele deceniului, de la aproximativ 50% în 2023. Acest lucru se datorează în principal din cauza unui deficit fiscal care a ajuns la 9,3% din PIB la sfârşitul anului 2024 şi despre care Moody's se aştepta să scadă doar treptat în anii următori.

Pachetul semnificativ de consolidare fiscală adoptat de Parlamentul României în luna iulie a determinat Moody's să îşi revizuiască previziunile privind deficitul pentru 2026 la 6,1% din PIB, de la 7,7% cât estima, şi ulterior va conduce la o stabilizare a datoriei în cele din urmă la aproximativ 65% din PIB.

"Riscuri semnificative pentru implementarea cu succes a planului de consolidare fiscală"



"Cu toate acestea, observăm riscuri semnificative pentru implementarea cu succes a planului de consolidare fiscală, care, dacă se vor materializa, ar duce la un rezultat fiscal mai slab decât se aştepta şi justifică menţinerea perspectivei negative", avertizează analiştii Moody's.

În primul rând, este incert dacă va rămâne unită coaliţia cvadripartidă care s-a format în iunie anul acesta şi îşi va putea menţine sprijinul politic pentru consolidarea fiscală în faţa opoziţiei populare şi politice, susţine Moody's. Consolidarea fiscală de succes va depinde, de asemenea, de prezentarea de către guvern, la momentul oportun, a unui plan detaliat pentru continuarea reducerii deficitului şi în 2027 şi ulterior.

În al doilea rând, efortul semnificativ de consolidare ar putea afecta creşterea economică chiar mai mult decât estimările actuale, subminând potenţial efortul de reducere a deficitului.

În al treilea rând, antecedentele slabe ale României privind gestionarea politicii fiscale ar putea duce la dificultăţi ale guvernului în îndeplinirea obiectivelor de cheltuieli şi de creştere a veniturilor incluse în plan, adaugă agenţia de evaluare.

Moody's transmite că perspectiva ar putea reveni la stabilă dacă povara datoriei guvernamentale şi indicatorii de sustenabilitate a datoriei ar evolua în general în conformitate cu sau mai favorabil decât aşteptările sale actuale. Acest lucru ar necesita implementarea deplină şi eficientă a programului de consolidare fiscală adoptat în iulie şi septembrie 2025, procesul de consolidare fiscală putând continua şi după 2026.

Când ar putea retrogradat ratingul României



Pe de altă parte, ratingul României ar putea fi retrogradat dacă agenţia de evaluare va ajunge la concluzia că guvernul nu va putea implementa planul său de consolidare fiscală într-un mod eficient, ceea ce ar duce la o evoluţie semnificativ mai proastă a indicatorilor fiscali cheie ai guvernului decât aşteptările actuale. Un astfel de scenariu ar reflecta, de asemenea, slăbiciuni în capacitatea instituţiilor de a implementa eficient un program de consolidare amplu şi complex. O creştere semnificativă a riscului geopolitic derivat din războiul din Ucraina sau o presiune tot mai mare asupra finanţării deficitului ridicat de cont curent al României ar contribui, de asemenea, la presiuni negative asupra ratingurilor, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Agenţia Moody's, semnal de alarmă privind implementarea planului de consolidare fiscală
13 sep 2025, 11:33
Economistul Adrian Negrescu, după raportul FMI: Vom vedea ori o creștere a cotei unice, ori impozit progresiv
12 sep 2025, 14:57
Creșterea TVA în HoReCa, un nou cartof fierbinte în coaliție. ”Este de ajuns”
12 sep 2025, 14:27
Curs valutar BNR 12 septembrie - cotațiile zilei. Ce se întâmplă cu leul
12 sep 2025, 13:54
La ce se așteaptă FMI de la economia României în 2025 și 2026. Concluzii după vizita în țara noastră
12 sep 2025, 08:32
Mircea Coșea: Discuții pe marginea bugetului european 2028-2035
11 sep 2025, 16:00
ParintiSiPitici.ro
„Politica nu are ce să caute în Educație! Nu mai veniți spre noi! Lăsați-ne în pace!” Prof. Claudia Chiru lansează apel: „Dacă eu nu am timp să dau feedback copilului, învățarea e zero!” / VIDEO
12 sep 2025, 10:40
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional implicată în organizarea Istanbul Arbitration Days 2025
11 sep 2025, 15:48
Mihai Volf este noul director general interimar al ELCEN
11 sep 2025, 14:40
Curs valutar BNR 11 septembrie. Câți lei costă azi 1 euro
11 sep 2025, 14:33
Raport INS: Exporturile României de produse din tutun se ridică în 2024 la peste 2 mld. de euro, cu o contribuție pozitivă de 1,5 mld. euro a sectorului de tutun la balanța comercială a țării
11 sep 2025, 11:01
Inflația a bubuit. Adrian Negrescu: Vine apogeul! Mare problemă, tratată catastrofal!
11 sep 2025, 13:04
Elon Musk are un nou rival: CEO-ul Tesla riscă să piardă titlul de cel mai bogat om din lume. Cine îl ajunge din urmă
11 sep 2025, 11:00
Mihai Daraban (CCIR), întâlnire oficială cu președintele Camerei de Comerț din  Ucraina în contextul cooperării economice regionale
11 sep 2025, 10:01
Rata inflației, la 9,9% în august/ Mugur Isărescu: Avem o cocoașă frumușică. Trei șocuri majore...
11 sep 2025, 09:11
Nicușor Dan, contrazis de Elena Cristian: Cât va dura, de fapt, criza economică în România
10 sep 2025, 21:16
SALROM dă vina pe Radu Miruță pentru dezastrul de la Salina Praid: Ar fi trebuit să cunoască legislația în domeniu
10 sep 2025, 16:00
Curs valutar BNR 10 septembrie 2025
10 sep 2025, 14:20
Economistul Adrian Negrescu, "alternativă la creșterea vârstei de pensionare"
10 sep 2025, 13:37
Cum a ajuns investiția pe 31.400 mp a lui Alin Bucur să fie blocată de 78 mp și de câteva articole denigratoare de presă. Chiar Apele Române o spune
10 sep 2025, 11:31
Mihai Daraban (CCIR), în dialog cu reprezentanții The Heritage Foundation privind dezvoltarea economică regională
10 sep 2025, 08:08
Prețul aurului, nouă scumpire explozivă. Curs valutar BNR 9 septembrie 2025
09 sep 2025, 14:04
Cum să-ți cumperi aur ca un investitor: este cel mai sigur, investiție de salvare! Sfaturile economistului Adrian Negrescu
08 sep 2025, 15:17
Câștiguri sigure, fără impozit. În ce să investești acum
08 sep 2025, 10:14
Premierul Greciei, anunț surpriză pentru cetățeni. Mulți scapă complet de impozitul pe proprietate
07 sep 2025, 10:46
OMV Petrom ar da afară, dintr-un foc, 1000 de angajați din România. Reacția companiei, Ministerul cere explicații. ”Am fost șocați”
06 sep 2025, 20:40
Românii au probleme cu banii. 15% nu şi-au putut achita la timp cheltuielile în 2024
06 sep 2025, 10:14
CCIR, un nou mandat ca membru în Consiliul General al Federației Mondiale a Camerelor de Comerț
06 sep 2025, 07:20
COTAR acuză un nou caz tip City Insurance şi Euroins, cu un asigurator RCA
05 sep 2025, 18:46
Prof. Coșea, atenționare despre China în Europa. Cum a scos portul Pireu din criză și a creat peste 4300 de locuri de muncă
05 sep 2025, 17:05
ANAF, precizări despre plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
05 sep 2025, 14:05
Sezonul turistic din România, în cădere liberă în 2025
05 sep 2025, 10:06
Schema prin care firme de panouri fotovoltaice ar fi dat o țeapă de 3 milioane de lei statului român
04 sep 2025, 23:36
Bani de la stat pentru firmele care angajează victime ale violenței domestice. Suma pe care o vor primi lunar
04 sep 2025, 20:59
Termocentrala de la Iernut, nou blocaj. Ministrul Energiei vrea să rezilieze contractul. S-a întâmplat și-n 2021
04 sep 2025, 16:44
Nicoleta Eftimiu, noul general manager pentru divizia de Pet Nutrition a Mars în România
04 sep 2025, 10:55
Tensiuni la vârful CFR Călători. Ședință de urgență a CA, după adresa lui Traian Preoteasa
03 sep 2025, 18:44
CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state
03 sep 2025, 13:57
FMI vine miercuri la București pentru o analiză a ultimelor evoluții economice
03 sep 2025, 09:44
CFR Călători, în pragul incapacității de plată. Directorul general vrea mai mulți bani de la stat
02 sep 2025, 22:44
Ilie Bolojan anunță în ce domeniu crește TVA-ul, dacă nu ies bine la evaluarea din octombrie
02 sep 2025, 20:17
Escrocherie cu apartamente de pe Booking și Airbnb, postate pe Olx pentru închiriere pe termen lung. Schema de înșelăciune
02 sep 2025, 16:26
FNGCIMM - ADR CENTRU, noi instrumente financiare pentru sprijinirea IMM-urilor
02 sep 2025, 14:57
Economistul Adrian Negrescu: Reformele din România, pe model Radio Erevan. În loc de anulări de taxe, am primit două impozite noi
01 sep 2025, 22:46
Sumă uriașă împrumutată de ministrul de Finanțe de la bănci astăzi
01 sep 2025, 16:24
Un medic dezvăluie metoda 5-4-3-2-1. Ce să cumperi din Carrefour România pentru un corp sănătos
01 sep 2025, 13:15
Adrian Câciu: ”Noi scoatem taxa pe cifra de afaceri a multinaționalelor, tocmai când Europa o va introduce?!”
31 aug 2025, 18:04
Câți bani pierde România după scutirea multinaționalelor. Povara fiscală, pe umerii populației și IMM-urilor
30 aug 2025, 13:10
Ședința Birourilor permanente reunite pentru stabilirea calendarului privind angajarea răspunderii Guvernului
30 aug 2025, 09:59
Guvernul schimbă regulile de impozitare pentru multinaționale
29 aug 2025, 22:27
Dobânzile și pensiile împing bugetul spre colaps. Dividendele au adus bani, dar cheltuielile au explodat
28 aug 2025, 19:39
UE, la un pas să fie invadată de un tsunami comercial chinezesc. Gigant polonez, avertisment. Care e, de fapt, problema cu Temu și Shein
28 aug 2025, 18:13
Cele mai noi știri
acum 32 de minute
Agenţia Moody's, semnal de alarmă privind implementarea planului de consolidare fiscală
acum 1 ora 5 minute
Avertizare ANM: Coduri galbene de Vânt puternic pentru 11 judeţe - Zonele vizate
acum 1 ora 20 minute
Florin Ghiţă îi ia locul lui Sorin Lucaci la Apele Române. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunț
acum 1 ora 24 minute
Refugiaţii ucraineni protejați de România au devenit călăuze. Aduc ilegal alți migranți în România
acum 1 ora 39 minute
Plafonarea prețurilor la alimentele de bază NU va fi prelungită de la 1 octombrie
acum 1 ora 56 minute
De ce trebuie să iei vitamina D cu puțin unt sau ulei de măsline. Ai greșit până acum!
acum 2 ore 6 minute
Schimbare majoră în imobiliare: Clădiri noi cu ”autostrăzi pentru arici” și geamuri sigure pentru păsări
acum 2 ore 47 minute
DSU, mesaj de Ziua pompierilor: Sunt mereu la datorie, acolo unde este nevoie de ei
Cele mai citite știri
pe 12 Septembrie 2025
Donald Trump, anunțul zilei despre anchetarea lui George Soros
pe 12 Septembrie 2025
Tyler Robinson, tânărul care l-ar fi ucis pe Charlie Kirk, a fost prins. Update: Un membru al familiei spune că „era plin de ură și răspândea ură“
pe 12 Septembrie 2025
Ce a scos la iveală, de fapt, incidentul cu dronele rusești. Avertismentul unui general polonez: Este ca și cum ai trage cu tunul în muște
pe 12 Septembrie 2025
Ce a scos la iveală asasinarea lui Charlie Kirk. Chirieac: Se manifestă și în România
pe 12 Septembrie 2025
O familie de români abia întoarsă din America critică România: „Vă spun sincer, regret că m-am întors”
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel