Adrian Negrescu: "O veste bună! Dobânzile vor începe să scadă". Când se va întâmpla asta. Sfatul economistului pentru românii cu credite

ANPC a propus băncilor un sistem de rambursare a creditelor în rate egale. Despre acest subiect a vorbit economistul Adrian Negrescu, care a explicat de ce posibilitatea rambursării în rate egale este practic o "misiune imposibilă".

"E aproape imposibilă, misiune imposibilă. De ce? pentru că nu pot fi plătite ratele decât în două modalități: ori cu rate egale în care plătești mai mult dobândă pentru că ai mai mulți bani de plătit la început sau cu rate descrescătoare în care plătești mai mult din credit și mai puțin din dobândă la început. Atenție, la ratele descrescătoare trebuie să ai niște venituri mai mari, mult mai mari, cu vreo 30%, ca să te încadrezi la această modalitate de plată. Ce ne propune ANPC-ul în momentul de față este o misiune aproape imposibilă, după cum vă spuneam, pentru că niciuna dintre băncile din România nu va accepta, conform legii, să plătească rate egale cu dobânzile", a spus Adrian Negrescu.

Adrian Negrescu: Există o variantă

"Păi și oamenii ce au de făcut dacă pe de o parte ANPC le spune ceva, iar la bancă dau de un zid?", a fost întrebat Negrescu la România TV.

"Există o variantă, să îți refinanțezi creditul. Te duci la banca cu care lucrezi, unde ai tu creditul sau la o altă bancă și să cauți condiții mai bune de împrumut, adică să îți extinzi împrumutul pe o perioadă mai lungă de timp, în așa fel încât să ai rate mai mici pe care să le plătești lunar. Da, e o gură de oxigen pe care trebuie să o avem. Inflația ne-a erodat puternic puterea de cumpărare, dar pe termen lung vei plăti mai mulți bani de fiecare dată când faci această refinanțare", a explicat Adrian Negrescu.

"O veste bună"

Întrebat ce se va întâmpla în perioada următoare, Adrian Negrescu, a spus: "Aici e o veste bună pentru că dobânzile cu siguranță, dacă nu în toamna acestui an, din prima parte a anului viitor, vor începe ușor-ușor să scadă. De ce? Pentru că se diminuează inflația, costul banilor scade și bineînțeles și dobânzile vor urma acest traseu. Să nu ne așteptăm însă ca dobânzile să revină la cele de acum un an de zile decât într-un orizont de un an, un an și ceva. E bine să aștepți o perioadă, să vezi cum funcționează zona asta de dobânzi. Perspectiva este pozitivă, așa că să nu ne aruncăm acum cu capul înainte că poate condițiile vor fi mai bune peste un an, un an și jumătate, și să facem atunci o refinanțare la condiții mai bune".

