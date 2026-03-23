Adrian Năstase: A murit una dintre vocile importante ale stângii europene

”Am aflat cu tristețe despre dispariția lui Lionel Jospin, fost prim-ministru al Franței, una dintre figurile importante ale stângii europene din ultimele decenii, scrie Adrian Năstase. Plecarea sa dintre noi marchează sfârșitul unei cariere politice remarcabile, definită prin rigoare, echilibru și un profund respect pentru valorile democratice.

În perioada în care a condus guvernul Franței, între 1997 și 2002, în coabitare cu președintele Jacques Chirac, Lionel Jospin s-a afirmat ca un lider responsabil, preocupat de echilibrul social și de modernizarea economiei. Reformele promovate în acei ani au avut un impact important asupra societății franceze și au consolidat rolul Franței în Europa.

Am simțit sprijinul sincer al Franței

Pentru mine, relația România-Franța a fost una dintre dimensiunile importante ale dialogului nostru. Îmi amintesc foarte bine vizita oficială pe care Lionel Jospin a efectuat-o la București, în zilele de 23 și 24 iulie 2001. A fost un moment semnificativ pentru consolidarea relațiilor bilaterale, într-o perioadă în care România își definea clar obiectivele strategice de aderare la Uniunea Europeană și la NATO. În discuțiile pe care le-am avut, am simțit sprijinul sincer al Franței pentru aceste obiective, sprijin care a contat în mod real în parcursul nostru european.

Vizita sa a avut și o importantă componentă economică. Lionel Jospin a fost însoțit de o delegație semnificativă de miniștri și reprezentanți ai mediului de afaceri francez.

Rezultat concret: înființarea Eurocopter România

Am discutat despre dezvoltarea investițiilor franceze în România și despre consolidarea cooperării industriale, iar unul dintre rezultatele concrete a fost acordul pentru înființarea Eurocopter România, un proiect pe care îl consideram atunci strategic. În același timp, am abordat și teme sensibile, precum protecția copilului și situația adopțiilor internaționale, într-un dialog deschis și constructiv. In plus, i-am solicitat si sprijinul pentru detașarea in România a unui consilier franco-român pentru integrare – regretata Corina Coman!

Relație de încredere, construită în ani

Dialogul nostru a continuat și la Paris. În februarie 2002, cu prilejul vizitei mele oficiale în Franța, am avut ocazia să reiau discuțiile cu Lionel Jospin, precum și cu președintele Jacques Chirac. Întâlnirile au confirmat sprijinul Franței pentru aderarea României la Uniunea Europeană și au permis aprofundarea cooperării economice și politice dintre cele două țări. A fost o continuare firească a dialogului început la București și expresia unei relații de încredere construite în acei ani.

După retragerea sa din viața politică, Lionel Jospin a rămas o voce respectată în spațiul public francez. Pentru mine, el a fost nu doar un interlocutor politic important, ci și un om de convingeri, fidel principiilor sale și angajat în slujba interesului public. Cel mai bun exemplu l-a reprezentat declanșarea alegerilor anticipate, pe care le-a pierdut.

Dispariția sa înseamnă pierderea unei personalități marcante a politicii europene contemporane și a unui prieten al României”.