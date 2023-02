Adrian Criț, directorul general al STB, a spus care este numărul de tramvaie de care are nevoie Bucureștiul în 2023.

'Cert este că trebuie să investim, prin orice mijloace, în vehicule noi. Trebuie să evidențiem faptul că au început deja să circule tramvaiele noi. Practic, începând din acest an avem linia 41 care are 20 de tramvaie Imperio cu capacitate mărită de transport, de 36 de metri. De luna aceasta vom începe să intrăm și pe linia 25, unde vom avea 12 tramvaie moderne. Urmează ca, lună de lună, să primim câte 4 bucăți până anul viitor, în luna septembrie. În total sunt 100, fabricate în România de către Compania Astra Vagoane Călători Arad. Sunt moderne, se construiesc la nivel european. Au podea joasă și toate facilitățile pentru călători, respectiv aer condiționat, acces la wi-fi, informare călători prin monitoare care îți arată stațiile următoare etc. Sunt finanțate prin Programul Operațional Regional prin care accesăm fonduri europene.', a spus Adrian Criț.

'Din păcate, aceste tramvaie constituie doar 25% din necesarul din momentul de față în București. Este clar că, în paralel, urmează o nouă investiție, o nouă achiziție a municipalității, iar noi trebuie să modernizăm din flota pe care o avem la dispoziție. Pe lângă acestea s-a semnat pentru încă 100 de troleibuze, urmând ca să fie livrate, din discuțiile avute cu producătorul, din luna septembrie a anului curent, circa 10 troleibuze pe lună.', a zis Criț.

'Așa cum este infrastructura acum în București avem nevoie de 400 de tramvaie, dintre care am achiziționat 100 și livrate 21, deocamdată. Se livrează constant, câte 4 bucăți pe lună. Așa este contractul semnat. Până în septembrie 2024 producătorul le va livra pe toate cele 100. Restul de 300 sunt modernizate în uzina proprie, o parte sunt construite în perioada trecută și o parte sunt casate deja și modelele Tatra care urmează să fie supuse unei ample modernizări, în perioada următoare, cu finanțare de la bugetul local.', a declarat Criț.

'Este mai ieftin să achiziționezi tramvaie noi dacă privim pe termen lung. Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți că există o capacitate limitată a producătorilor, la nivel mondial. Din păcate pentru noi, cererea la nivel european este foarte mare, există foarte multe finanțări, iar marii producători au îndreptată aproximativ întreaga capacitate spre țările vestice, unde transportul electric este dezvoltat și urmează să se dezvolte în continuare, precum transportul cu trenul, cu tramvaiul, metroul.', a mai zis Adrian Criț, directorul general al STB, la interviurile DC News.

