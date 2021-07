ADMITERE UNICĂ UPB 2021. Rectorul Costoiu, informații complete: O singură listă cu OPȚIUNI

„Suntem în preajma înscrierilor, vineri, pe data de 9 (n.r. - iulie), începe înscrierea oficială pentru examenul de admitere de anul acesta care va dura o săptămână, pe 19 avem examenul propriu-zis, cel scris, la toate facultățile Universității noastre, cu un examen care va fi într-o singură zi, noi la Politehnică aveam 2 zile, examen de matematică și fizică, sau matematică și informatică, anul acesta, din motive specifice perioadei am redus, am simplificat, ca să spunem așa, perioada de examen la o singură probă, care va conține cele 2 materii alese de candidat în funcție de specificul facultății. Vineri începe înscrierea, o săptămână se poate face în regim online înscrierea, pe toate platformele, pe platforma universității admitere.upb.ro, site-ul Universității este upb.ro. Avem candidați, părinții au absolut toate datele necesare în acel format. Repet, începând de pe 9 (n.r. - iulie) se deschide platforma de admitere. Suntem la începutul acestei perioade și la finalul unei alte perioade și anume am avut o preadmitere sau admitere anticipată pentru anumiți doritori”, a declarat Mihnea Costoiu, rector al Universității Politehnice din București, invitat al moderatorului Răzvan Dumitrescu în cadrul unui interviu, despre România Educată.

Admitere unică

„Pe totalul celor 15 facultăți va fi o admitere unică, comparabil pentru candidați și pentru părinți cu ce se întâmplă la liceu, fac această comparație, va fi o listă cu opțiuni și în funcție de opțiunile candidatului și de media pe care o obține candidatul este repartizat la facultatea, domeniul și programul de studii pe care îl alege candidatul. Există o listă lungă cu facultățile și domeniile de studii pe care Universitatea le oferă. E o fișă electronică în care bifezi.”, a mai adăugat rectorul Costoiu.

Preadmitere pentru olimpici

Răzvan Dumitrescu a ridicat problema admiterilor speciale, rezervate tinerilor cu rezultate academice deosebite și pentru cei care au participat la olimpiade de profil.

„Această preadmitere a fost încheiată, acum vorbim de admiterea care se va desfășura pe 19 și din totalul candidaților foarte buni, cu note foarte bune în timpul anilor, cu rezultate la olimpiade, cu rezultate la concursurile organizate de Universitate, pentru că noi organizăm constant concursuri de către Universitate, pentru studenții foarte buni. Suntem în momentul de față cu 2.000 de candidați care și-au exprimat deja opțiunea și au fot declarați admiși pe cele 5.000 de locuri. Deci mai avem 3.000 de locuri scoase la concurs la absolut toate facultățile, locuri bugetate la care se adaugă cele cu taxă. Cu taxă sunt aproximativ 3.500 la toate cele 15 facultăți”, a explicat rectorul Costoiu.