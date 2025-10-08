Adevărul despre Codul Roșu. A fost sau n-a fost? / foto

De câteva zile, România e traversată de ploi torențiale, inundații și vânt puternic. A fost emis și Cod Roșu.
Mai multe localități au fost izolate, sute de gospodării afectate, drumuri județene și naționale acoperite de ape și noroi de 20–30 de centimetri. Zeci de familii au fost evacuate, iar echipele de intervenție lucrează non-stop pentru a debloca drumurile și a sprijini sinistrații.
Și totuși, din București, acolo unde vremea s-a menținut relativ liniștită, se aud voci care ridiculizează avertizările meteo și acuză „panică de pomană”. Codurile roșii și portocalii sunt tratate cu ironie, ca și cum realitatea din zonele afectate nu ar exista doar pentru că nu s-a manifestat „fix în cartierul cu influenceri”.
Este reflexul unei autosuficiențe tot mai răspândite: „Ce nu văd cu ochii mei... nu există”. O comoditate de percepție transformată în adevăr absolut, care trece cu vederea comunități întregi lovite de inundații, doar pentru că în centrul Bucureștiului asfaltul nu s-a inundat așa de tare.
Între timp, realitatea din teren arată altfel: Sate întregi izolate, locuințe năruite de ape, drumuri impracticabile și oameni scoși din casele lor. Dar pentru cei care își măsoară gravitatea fenomenelor după ce se petrece „în fața blocului”, dezastrul trăit de alții e redus la statutul de poveste umflată.
A fost sau n-a fost Cod Roșu? Imaginile de mai jos arată că a fost, în ciuda celor care contestă avertizările meteo.
Pompierii constănțeni au intervenit în localitatea Siliștea din județul Constanța, pentru salvarea unei bătrâne aflată în pericol în propria locuință:
Urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice, în intervalul 07.10.2025, ora 07:00 – 08.10.2025, ora 14:00, s-au înregistrat efecte în 73 localități din 22 județe (AG, BC, BV, BR, BZ, CS, CT, CL, DJ, DB, GL, GR, IL, IS, IF, NT, OT, PH, TR, TL, VN, VL) și municipiul București, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 75 imobile inundate (56 case, 4 beciuri, 9 demisoluri blocuri de locuințe, 1 operator economic, 5 instituții publice), 8 anexe gospodărești, 133 curți, îndepărtarea unor elemente de construcție de la 6 imobile și degajarea a 67 copaci și a unui stâlp de electricitate, fiind avariate 39 autovehicule.
Sursa foto: ISU Prahova, ISU Giurgiu:
Iată imagini din Siliștea, județul Constanța:
de Val Vâlcu