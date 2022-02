Adele a confirmat că va urca pe scenă la gala BRIT Awards

Vedeta muzicală britanică Adele a confirmat că va cânta la gala BRIT Awards săptămâna viitoare, la două săptămâni după ce şi-a anunţat cu lacrimi în ochi fanii că îşi amână concertele din Las Vegas în condiţiile în care jumătate din echipa sa s-a infectat cu SARS-CoV-2 şi au apărut unele întârzieri ale livrărilor din cauza pandemiei, informează Reuters, conform Agerpres.

Adele va urca pe scenă în orașul ei natal, pe 8 februarie

Interpreta hiturilor "Hello" şi "Someone Like You" va urca pe scenă în oraşul ei natal, Londra, pe 8 februarie, în cadrul ediţiei din acest an a premiilor industriei muzicale britanice, la care este nominalizată la patru categorii.



"Sunt foarte fericită să vă spun că voi cânta la BRITS săptămâna viitoare!!!", a scris Adele pe Instagram marţi seara, precizând că va apărea, de asemenea, în emisiunea "The Graham Norton Show".

La începutul acestei săptămâni, unele media britanice relataseră că Adele, care locuieşte în Los Angeles, nu va cânta la gala BRIT Awards.

La ediţia din acest an, Adele - care a ocupat primele poziţii în topurile din întreaga lume cu albumul "30", ce marchează revenirea artistei pe scena muzicală - a obţinut patru nominalizări, la categoriile cel mai bun album, cel mai bun artist, cea mai bună melodie pentru Easy On Me şi "cel mai bun artist pop/R&B".

Adele a amânat, luna trecută, o serie de concerte în Las Vegas

Luna trecută, artista în vârstă de 33 de ani a amânat o serie de concerte în Las Vegas, care trebuiau să înceapă pe 21 ianuarie, după ce jumătate din echipa ei s-a îmbolnăvit de COVID-19, iar pandemia a provocat întârzieri ale livrărilor. Adele urma să înceapă o rezidenţă de trei luni la Caesars Palace Hotel, în cadrul căreia artista ar fi susţinut primele sale concerte live după 2017.



Pe scena de la gala BRIT Awards vor urca, de asemenea, printre alţii, Ed Sheeran, Liam Gallagher şi Little Simz.

