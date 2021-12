Cele mai aşteptate mişcări în muzică în anul 2022. ABBA revine pe scenă, marile festivaluri se întorc

1) Britney Spears va lansa muzică nouă?

Eliberată în sfârșit de tutela care i-a condus viața timp de 13 ani, toți ochii sunt ațintiți pe următoarea mișcare a lui Britney Spears. În timpul bătăliei juridice, care s-a desfășurat în instanță pe tot parcursul acestui an, vedeta a promis că nu va mai cânta niciodată atâta timp cât tatăl ei va rămâne la conducerea afacerilor sale.

După ce acesta a fost demis, ea a făcut aluzie la un interviu cu Oprah Winfrey și și-a anunțat logodna cu actorul Sam Asghari. Între timp, fanii cer cu insistență un nou material de la prințesa pop, care nu a mai lansat un album de la Glory, din 2016.

Într-o postare pe Instagram ea a reiterat că retragerea sa din muzică a fost o răzbunare pentru "lucrurile îngrozitoare" care i-au fost făcute și că este încă speriată de oamenii și de afacerile din industria muzicală, scrie Mediafax.

2) Revenirea Abba

Pe 27 mai, vor începe la Londra concertele inovatoare Voyage ale trupei Abba, care vor avea loc de șapte ori pe săptămână - inclusiv la matineu - până la sfârșitul anului.

Cei patru membri ai trupei, acum în vârstă de 70 de ani, nu vor fi prezenți. În schimb, ei vor apărea sub forma unor avataruri virtuale (cu siguranță nu holograme, spune echipa lor de presă) care vor reprezenta grupul așa cum era în 1977, interpretând hituri precum Mamma Mia și Dancing Queen.

3) Reabilitarea lui Janet Jackson

Cariera lui Janet Jackson a avut de suferit în mod spectaculos în 2004, când sânii i-au fost expuși în timpul momentului culminant al show-ului din pauza Super Bowl.

Televizat timp de doar 0,56 secunde, incidentul a dus la includerea lui Jackson pe lista neagră, iar rețeaua de televiziune CBS a fost amendată cu 550.000 de dolari (409.000 de lire sterline) pentru indecență.

Amenda a fost în cele din urmă anulată, dar locul lui Jackson în firmamentul pop a fost revocat. Ea a pierdut contracte de înregistrări, roluri în filme și difuzări la radio, în timp ce Justin Timberlake - cel care i-a smuls corsetul în primul rând - a scăpat nevătămat.

Șaptesprezece ani mai târziu, lucrurile încep să se schimbe. Un documentar american despre scandalul de la Super Bowl, difuzat în noiembrie, a susținut în mod convingător că misoginismul și rasismul au jucat un rol important în căderea ei. Ar trebui să aflăm mai multe anul viitor, odată cu lansarea unui al doilea documentar, în două părți, al cărui autor este Jackson însăși. Cu ore de imagini personale inedite, acesta promite să ofere detalii despre familia și carierei vedetei și va fi urmat de un nou album, Black Diamond.

4) Robbie Williams va deveni erou de film

Un film bazat pe cariera lui Robbie Williams, Better Man, urmează să înceapă filmările în Australia în primăvara anului viitor.

Scris și regizat de Michael Gracey din The Greatest Showman, filmul promite o privire "fantastică" asupra vieții și carierei starului.

Fosta trupă a lui Robbie, Take That, va avea parte de un film biografic. Bazat pe spectacolul de teatru The Band, filmărilear fi trebuit să înceapă în 2020, cu Rosamund Pike și Cush Jumbo în distribuție, dar a fost întrerupt de pandemie. Coregraful Drew McOnie a anunțat pe Tweeter că proiectul a revenit în pre-producție în octombrie.

5) Un film biografic despre Whitney Houston într-o abundență de producții

La zece ani de la moartea sa tragică, un film despre viața lui Whitney Houston urmează să fie lansat în decembrie anul viitor. Actrița britanică Naomi Ackie o va interpreta pe cântăreață.

"Îmi dă fiori pe șira spinării cât de mult înseamnă ea pentru mine, pentru lume, pentru femeile de culoare, pentru femeile afro-americane", a declarat ea.

Gemma Arterton a avut lucruri similare de spus despre viitorul film biografic Dusty Springfield, în care va cânta live pe platou.

Printre alte filme axate pe muzică aflate în lucru se numără filmul biografic Elvis al lui Baz Luhrmann și un proiect despre Bee Gees regizat de Sir Kenneth Branagh.

6) Adele în Las Vegas

În loc să pornească într-un turneu mondial pentru a-și susține cel de-al patrulea album de succes, 30, Adele va cânta la Colosseum din cazinoul Caesars Palace în fiecare vineri și sâmbătă, între 21 ianuarie și 16 aprilie.

Spectacolele vor fi mai intime (și mai costisitoare) decât turneul ei anterior de 120 de concerte pe stadioane. Biletele sunt deja epuizate - la fel ca și abonamentele pentru concertele din Hyde Park din iulie anul viitor. La momentul redactării acestui articol, acestea sunt singurele evenimente pe care artista le are planificate pentru 2022.

Și nu este singura vedetă care va ajunge în orașul păcatului în 2022, fiind urmată de Katy Perry care va cânta la Resorts World Las Vegas.

7) Muzica live revine în forță?

Sosirea variantei Omicron a aruncat industria muzicii live în criză - din nou, dar anul 2022 ar putea veni cu o mulțime de concerte. După doi ani de spectacole anulate, aproape toți artiștii de seamă au un turneu planificat pentru următoarele 12 luni. Billie Eilish, Coldplay, Dua Lipa, Elton John, Stormzy, Alicia Keys, Lady Gaga, Harry Styles și Olivia Rodrigo sunt printre cei ce se pregătesc de turneu.

După doi ani de inactivitate, Glastonbury își va deschide din nou porțile în iunie, cu Billie Eliish și Diana Ross deja confirmate pe afiș.

8) Cele mai mari noutăți

Iată câteva dintre albumele care au fost deja anunțate.

The Weeknd - The Dawn

Years & Years - Night Call

Sinead O'Connor - No Veteran Dies Alone (Niciun veteran nu moare singur)

Charli XCX - Crash

M.I.A. - Mata

Elvis Costello - The Boy Named If

Travis Scott - Utopia

Bastille - Give Me The Future

Mitski - Laurel Hell

Tears For Fears - The Tipping Point

Saweetie - Pretty Bitch Music

Jack White - Fear Of The Dawn

Swedish House Mafia - Paradise Again

Liam Gallagher - C'mon You Know

Wet Leg - Wet Leg

În studio se mai află Kendrick Lamar, Dua Lipa, Cardi B, Roddy Ricch, The Cure, Kylie Minogue, Kaiser Chiefs și Rihanna, iar Björk a lucrat din greu la un album.

