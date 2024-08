Tineri compozitori și instrumentiști din înreaga lume participă la Concursul Internațional ”George Enescu”, din 31 august până în 27 septembrie, la București

Evenimentul se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României şi este un proiect cultural strategic finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii.

În 1913, George Enescu a înființat Premiul naţional de compoziţie ce i-a purtat numele, care a fost acordat anual, fiind susţinut de marele compozitor român din fonduri personale până în 1946, cu scopul încurajării creaţiei românești. Acest model de susținere a tinerilor compozitori a inspirat apariția Concursului Internațional de Compoziție patronat spiritual de George Enescu, care, după o ediție-pilot din 1991 prezidată de Ștefan Niculescu, din anul 2003 a devenit un reper al competițiilor pentru creație simfonică și camerală din întreaga lume.

George Enescu, fondator al UCMR

Se știe că George Enescu a fost, de asemenea, membru fondator (1920) şi preşedinte (până în 1948) al Societăţii Compozitorilor Români, devenită ulterior Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, asociație profesională binecunoscută și activă ce are ca scop principal susținerea muzicii românești și care, în mod firesc este implicată în derularea Concursului Internațional de Compoziție „George Enescu”, prin câțiva membri ai săi care fac parte din juriul competiției: compozitorii români Doina Rotaru, Dan Dediu, Adrian Iorgulescu și Adrian Pop, artiști și profesori binecunoscuți a căror atenție și competență a fost solicitată pentru evaluarea compozițiilor înscrise în concurs în acest an. Juriul condus de compozitorul și pianistul polonez Zygmunt Krauze îi mai are în componență pe Tim Benjamin, Jennifer Higdon, Magnus Lindberg, Gerard McBurney, Outi Tarkiainen, Elsa Vautrain, nume de referință ale artei muzicale mondiale.

Tineri muzicieni din întreaga lume, pe scena Atheneului din București

“Dincolo de premiile şi oportunităţile pe care le oferă Concursul Enescu, cred că e foarte importantă călătoria pe care o parcurge un tânăr muzician atunci când decide să participe la această competiţie. Chiar dacă la final vom avea doar trei instrumentişti câştigători şi doi compozitori, cred că toţi cei înscrişi vor câştiga ceva din această experienţă. Acum vor face cunoştinţă cu muzica lui Enescu, vor avea ocazia să evolueze pe scena Ateneului Român şi vor putea să descopere publicul de la Bucureşti.” Cristian Măcelaru, Directorul Artistic al Festivalului şi Concursului Internaţional George Enescu.

Printre laureații prestigiosului concurs, în cele 11 ediții de până acum, s-au numărat mai mulți tineri compozitori români care au obținut acest important premiu și care, în timp, și-au confirmat valoarea: Dan Dediu (premiul pentru muzică simfonică în anul 1991), Diana Rotaru (premiul pentru muzică de cameră în 2003 și premiul pentru muzică simfonică în 2005), Vlad Maistorovici (premiul pentru muzică de cameră în 2003), Sebastian Androne (premiul pentru muzică simfonică în 2014) și Alexandru Ștefan Murariu (premiul pentru muzică de cameră în 2014 și premiul pentru muzică simfonică în 2018).

Alți compozitori care au obținut aceste distincții au fost elvețienii Oliver Waespi, David Philip Hefti, japonezul Kenji Sakai, Lan-Chee Lam și Yau May – Kay din Kong Kong, Shen-Ying Qian și Tian Tian din China, Kim Young-Guk, Jung Hoon Nam, Youngjae Cho și Shin Kim din Coreea de sud, italienii Caterina Di Cecca și Leonardo Marino, neozeelandezul Karlo Margetic și Maria Ungureanu din Republica Moldova. În două dintre ediții a fost acordat un premiu special pentru originalitate care a fost primit de Marc Migo Cortes din Spania și de Bartosz Jawor din Polonia.

În anul 2009, mai multe premii speciale au fost acordate de Muzeul Național George Enescu, trei dintre ele recompensând compoziții ale muzicienilor români Cristian Lolea, Victor Alexandru Colțea și Ciprian Gabriel Pop.

