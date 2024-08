Nicu Covaci, legenda trupei Phoenix, a murit. Maria Gheorghiu: A fost înălțător să cânți alături de el. Am simțit cum energia lui se transfera și creștea în noi

Nicu Covaci, solistul legendar al trupei Phoenix, a murit, vineri, 2 august 2024, la vârsta de 77 de ani, la Spitalul Județean din Timișoara. Cântărețul a fost operat pe creier în primăvară și a continuat procedurile de recuperare la Spitalul Municipal din Timişoara în secţia de Radioterapie.

În urmă cu trei zile, trupe Phoenix a anunțat că starea acestuia este din ce în ce mai deteriorată.

„Salutare, oameni frumoși! Spuneam, acum puțin timp, că vom reveni cu detalii despre starea lui Nicu de îndată ce vom avea vești bune. Și am tot așteptat. Și așteptat…Și așteptat….

Realitatea este că lucrurile nu se îndreaptă deloc spre bine. Tratamentul postoperatoriu nu s-a putut finaliza din cauza complicațiilor, iar asta ne ține conectați și cu emoții. Mari emoții!”, transmitea acum două zile trupa Phoenix.

Maria Gheorghiu: Am simțit mereu cum energia lui se transferă și crește în noi

Cantautoarea română Maria Gheorghiu a oferit un interviu, în exclusivitate pentru DC News, în care ne-a vorbit despre personalitatea lui Nicu Covaci și energia pe care o emana artistul atunci când se afla pe scenă.

„Rămân clipele pline de energie, de sens, de bucuria muzicii împărtășite. Am urcat de câteva ori pe aceeași scenă, la Folk You în special, și am simțit mereu cum energia lui se transferă și crește în noi. Să cânți alături de legenda Nicu Covaci a fost ceva greu de gestionat, neasemuit, înălțător.

Puțin mai târziu l-am cunoscut și prin prisma jurnalistului. Ora realizată cu el a trecut precum o clipă. O clipă care nu aș fi vrut să se termine... A fost o "Întâlnire Capitală" memorabila(la Radio România București FM)“, a spus, pentru DC News, cantautoarea Maria Gheorghiu.

Nicu Covaci a fost omagiat de principalii lideri politici din România. Marcel Ciolacu, George Simion, Alfred Simonis și-a exprimat regetele, după trecerea la cele veșnice a legendarului solist al trupei Phoenix.

Fostul coleg de scenă al lui Covaci, Mircea Baniciu, a transmis un mesaj scurt, dar îngreunat de moștenirea pe care au adunat-o împreună.

„Drum lin Nicu Covaci! Regrete imense!“, a scris Baniciu pe Facebook.

Nicu Covaci, fondatorul formaţiei Phoenix, s-a născut la 19 aprilie 1947, în Timişoara. Compozitor, chitarist, pictor şi grafician, a studiat din copilărie pianul, acordeonul, dar şi limbile străine. A studiat la Liceul de arte plastice şi la Institutul de Arte Plastice din Timişoara, potrivit informaţiilor de pe blogul personal.

Nicu Covaci a fugit din țară în 1976

Covaci a fugit din România în 1976 într-o manieră demnă de un scenariu de film. În acea perioadă, regimul comunist din România restricționa sever libertatea de exprimare și de mișcare, ceea ce a determinat numeroși artiști și intelectuali să caute modalități de a evada. Covaci a reușit să părăsească țara ascunzându-se într-un compartiment special creat în interiorul unei boxe mari de concert, pe care trupa Phoenix o folosea în turnee. Boxa a fost încărcată într-o dubă și transportată în Iugoslavia, de unde Covaci a trecut apoi în Germania de Vest, țară care oferea azil politic refugiaților din țările comuniste.

Odată ajuns în Occident, Nicu Covaci a continuat să-și urmeze cariera muzicală și a reunit trupa Phoenix, care a devenit un simbol al rezistenței culturale împotriva regimului opresiv din România. Fuga sa dramatică a inspirat și alte persoane aflate sub presiunea regimului comunist să caute libertatea cu orice preț. Povestea lui Nicu Covaci rămâne emblematică nu doar pentru fanii trupei Phoenix, ci și pentru istoria luptei pentru libertate a românilor din acea perioadă. Ea subliniază curajul și ingeniozitatea necesare pentru a înfrunta și depăși opresiunea.

