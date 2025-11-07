€ 5.0860
Data actualizării: 16:55 07 Noi 2025 | Data publicării: 16:50 07 Noi 2025

Acord strategic: România va importa gaze lichefiate din SUA prin parteneriatul Nova Power & Gas – Transgaz – Atlantic See LNG
Autor: Alexandra Curtache

Nova Power & Gas, Transgaz și Atlantic Foto: Nova Power & Gas, Transgaz și Atlantic
 

Nova Power & Gas, Transgaz și Atlantic - See LNG Trade au semnat un acord de cooperare în cadrul P-TEC pentru achiziția de gaze naturale lichefiate (LNG) provenite din Statele Unite.

În cadrul Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei 2025 (P-TEC 2025), eveniment desfășurat la Atena care reunește țările din Europa Centrală și de Est, Statele Unite și parteneri instituționali europeni, cu scopul de a consolida securitatea energetică, Nova Power & Gas, Transgaz și compania Atlantic - See LNG Trade din Grecia au semnat un Memorandum de Înțelegere.  

În baza memorandumului, Nova Power & Gas va colabora cu partenerii naționali și regionali pentru dezvoltarea de soluții comune de aprovizionare cu gaze naturale lichefiate (LNG), contribuind la diversificarea surselor și la consolidarea securității energetice a regiunii. 

“Semnarea acestui memorandum este primul pas către asigurarea unui flux stabil și sigur de gaze naturale lichefiate (LNG) pentru regiunea noastră. Această colaborare poate fi extinsă prin construirea interconectorilor de energie electrică în tehnologie HVDC, magistrale de fibră optică și centre de date pentru AI, toate amplasate în lungul Coridorului Vertical de Gaze Naturale. Beneficiile proiectelor vor fi foarte mari în întreaga regiune”, a declarat Teofil Mureșan, Președinte CA și Fondator E-INFRA. 

Acest memorandum se înscrie în continuarea cooperării dintre Statele Unite și partenerii din Europa de Sud-Est în cadrul P-TEC 2025, consolidând integrarea regiunii în rețeaua transatlantică de aprovizionare cu energie și extinzând colaborarea prin implicarea României și a piețelor vecine. 

Un moment istoric pentru securitatea energetică a Europei de Est 

Semnarea acestui memorandum reprezintă un pas strategic major în consolidarea Coridorului Vertical de Gaze Naturale, o inițiativă regională de importanță strategică, ce va întări conectivitatea și securitatea energetică în Europa Centrală și de Est. Prin poziția sa geografică și infrastructura dezvoltată, România are un rol esențial în acest proiect, devenind un nod regional de transport și echilibrare energetică. 

