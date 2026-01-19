€ 5.0921
Accident mortal între Simeria și Orăștie, pe DN7. Un om a murit, după ce două mașini s-au ciocnit
Data actualizării: 18:54 19 Ian 2026 | Data publicării: 18:50 19 Ian 2026

Accident mortal între Simeria și Orăștie, pe DN7. Un om a murit, după ce două mașini s-au ciocnit
Autor: Andrei Itu

politie masina Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Politia

Un accident de circulație mortal a avut loc luni seara, pe DN 7, între Simeria și Orăștie.

 

”Pompierii Detașamentului Deva intervin, la această oră, la un grav accident rutier produs în localitatea Simeria Veche, pe DN 7, între Simeria și Orăștie.

În urma accidentului, în care au fost implicate 2 autoturisme, au rezultat 3 victime: o victimă decedată, o victima care a fost descarcerată și se află în stop cardiorespirator și o victima conștientă, cu traumatism toracic.

La locul accidentului se afla o ambulanță SMURD si 2 SAJ, dar și o autospecială dotată cu modul de descarcerare. Intervenție în dinamică”, a transmis ISU Hunedoara.

EXCLUSIV Pericol major pe şosele, în această perioadă. Titi Aur: Este duşmanul numărul 1 al şoferilor

accident rutier
simeria
orastie
