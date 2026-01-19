Accident mortal între Simeria și Orăștie, pe DN7. Un om a murit, după ce două mașini s-au ciocnit

”Pompierii Detașamentului Deva intervin, la această oră, la un grav accident rutier produs în localitatea Simeria Veche, pe DN 7, între Simeria și Orăștie.

În urma accidentului, în care au fost implicate 2 autoturisme, au rezultat 3 victime: o victimă decedată, o victima care a fost descarcerată și se află în stop cardiorespirator și o victima conștientă, cu traumatism toracic.

La locul accidentului se afla o ambulanță SMURD si 2 SAJ, dar și o autospecială dotată cu modul de descarcerare. Intervenție în dinamică”, a transmis ISU Hunedoara.

