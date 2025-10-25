Accident grav în Munții Făgăraș. Doi morți și un rănit salvat de SMURD: Au căzut câteva sute de metri

Update:

Trei bărbați din Ploiești au fost implicați sâmbătă într-un tragic accident montan pe versantul abrupt al Vârfului Netedu, din Munții Făgăraș. Doi dintre ei, în vârstă de 35 și 50 de ani, și-au pierdut viața, iar trupurile lor rămân pe munte, nereușindu-se recuperarea din cauza condițiilor dificile, a declarat Dan Popescu, directorul Salvamont Sibiu.

"Toți trei erau bărbați din Ploiești, cei doi (decedați n.r.) au 35, respectiv 50 de ani", a subliniat Popescu.

Singurul supraviețuitor, tot un bărbat din Ploiești, a fost salvat de elicopterul SMURD, prin trolierea unui salvator montan. "Starea lui nu era gravă, după ce a fost preluat de elicopter, el a plecat spre mașina lui aflată în Căldarea Bâlea", a explicat directorul Salvamont.

Știre inițială:

Dispecerat Național Salvamont a anunțat că astăzi, trei persoane au alunecat de pe versantul vestic al Vârfului Netedu, spre Valea Arpășelului. Una dintre acestea a reușit să se oprească, însă celelalte două au căzut câteva sute de metri pe pantă abruptă, suferind leziuni incompatibile cu viața.

Persoana aflată în viață a fost recuperată de către elicopterul SMURD, prin trolierea unui salvator montan, și transportată în siguranță la Bâlea Lac.

La locul accidentului a coborât un salvator montan care a constatat decesul celorlalte două persoane. Din cauza terenului extrem de dificil și a condițiilor meteorologice, acestea nu au putut fi recuperate astăzi prin troliere. Operațiunea de recuperare va fi reluată mâine, atât terestru cât și aerian, în funcție de evoluția vremii.

Din primele informații, persoanele implicate nu erau echipate corespunzător pentru condițiile de iarnă din zonă.

Momentan nu se cunosc vârstele și alte date de identificare ale acestora. Vom reveni cu detalii privind acțiunea de mâine.