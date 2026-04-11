Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
Accident grav în Timiș: O mașină a luat foc după impact. Victimă în stare critică
Data publicării: 13:03 11 Apr 2026

Accident grav în Timiș: O mașină a luat foc după impact. Victimă în stare critică
Autor: Mihai Ciobanu

Accident grav în judeţul Timiş.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 59C, între localitățile Comloșu Mare și Teremia Mare, județul Timiș, a avut loc un accident rutier produs între două autovehicule, iar la nivelul unuia dintre acestea a izbucnit un incendiu, care a fost lichidat. Toate persoanele implicate au fost extrase, două dintre ele au suferit leziuni ușoare, iar una (femeie, 78 de ani) este rănită grav, aflată în stop cardio-respirator.

Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri pentru a permite intervenția echipajelor specializate. Se estimează reluarea normală a circulației după ora 14:00.

