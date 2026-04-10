Accident grav în Insulele Canare: un mort și 14 răniți după ce un autocar a căzut într-o râpă

'Un autocar a căzut într-o râpă', au anunţat serviciile de salvare pe platforma X, precizând că există 'un bărbat decedat, trei răniţi grav şi 11 răniţi uşor'.

Fotografii difuzate de serviciile de salvare au arătat autocarul răsturnat pe o parte, căzut pe versantul unui munte de-a lungul drumului.

Cine sunt victimele

Naţionalitatea victimelor nu a fost comunicată, însă Hector Cabrera, responsabil al serviciilor de urgenţă din La Gomera, a explicat la postul public TVE că pasagerii autocarului 'erau cazaţi la un complex hotelier' de pe insulă.

Insulele Canare, o destinaţie turistică foarte apreciată, au primit anul trecut 15,7 milioane din cei aproape 100 milioane de vizitatori înregistraţi în toată Spania, potrivit Institutul naţional de statistică (INE).