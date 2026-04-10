DCNews Stiri Accident grav în Insulele Canare: un mort și 14 răniți după ce un autocar a căzut într-o râpă
Data publicării: 22:15 10 Apr 2026

Accident grav în Insulele Canare: un mort și 14 răniți după ce un autocar a căzut într-o râpă
Autor: Dana Mihai

Accident grav în Insulele Canare: un mort și 14 răniți după ce un autocar a căzut într-o râpă - Imagine realizata cu AI

O persoană a decedat şi 14 au fost rănite, trei dintre ele grav, într-un accident de autocar produs vineri pe insula La Gomera din arhipelagul Canare din Oceanul Atlantic, au informat autorităţile, citate de AFP şi dpa.

'Un autocar a căzut într-o râpă', au anunţat serviciile de salvare pe platforma X, precizând că există 'un bărbat decedat, trei răniţi grav şi 11 răniţi uşor'.

Fotografii difuzate de serviciile de salvare au arătat autocarul răsturnat pe o parte, căzut pe versantul unui munte de-a lungul drumului.

Cine sunt victimele

Naţionalitatea victimelor nu a fost comunicată, însă Hector Cabrera, responsabil al serviciilor de urgenţă din La Gomera, a explicat la postul public TVE că pasagerii autocarului 'erau cazaţi la un complex hotelier' de pe insulă.

Insulele Canare, o destinaţie turistică foarte apreciată, au primit anul trecut 15,7 milioane din cei aproape 100 milioane de vizitatori înregistraţi în toată Spania, potrivit Institutul naţional de statistică (INE).

Accident grav în Insulele Canare: un mort și 14 răniți după ce un autocar a căzut într-o râpă
