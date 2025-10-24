Accident grav în Iași: Un camion s-a răsturnat peste o maşină. Două persoane au murit

La intervenție participă echipaje și autospeciale ale ISU Iași și ISU Suceava, precum și ambulanțe din ambele județe.

„Ajunse la fața locului, echipajele pompierilor militari, în cooperare, au extras cele două victime încarcerate. Din nefericire, cadrele medicale nu au putut decât să le constate decesul”, a transmis ISU Suceava.

Șoferul camionului, aflat în stare conștientă și cooperantă, a primit îngrijiri medicale la fața locului, însă a refuzat să fie dus la spital.

Știre inițială

„Echipajele Secţiei de Pompieri Paşcani intervin la această oră între localităţile Cristeşti şi Drăguşeni, unde un camion s-a răsturnat peste un autoturism. În eveniment sunt implicate patru persoane, dintre care două victime aflate în autoturism sunt încarcerate şi inconştiente”, a transmis ISU Iaşi.

La locul accidentului intervin 13 pompieri, cu două autospeciale și o ambulanță SMURD tip EPA, asistați de un echipaj SAJ de tip C, însoțit de medic.

Operațiunea echipelor de intervenție este încă în curs de desfășurare, iar cauzele accidentului nu au fost încă stabilite.

