Data publicării:

Accident cu 5 răniți pe DN 1B. Printre victime se află și un copil

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Un accident grav s-a produs pe DN 1B.

Cinci persoane, între care un copil, au fost rănite într-un accident rutier produs, în noaptea de miercuri spre joi, pe DN 1B, la intersecţia cu DJ 203C, transmite Agerpres.

"Din primele date de la faţa locului a reieşit că este vorba despre o coliziune între două autoturisme, unul condus pe DJ 203C, dinspre Clondiru către Pietroasele, de către un şofer de 57 de ani, din Buzău, şi maşina ce rula pe DN 1B, dinspre Buzău către Mizil, la volanul căreia se afla un conducător auto de 36 de ani, din Bucureşti. Accidentul s-a soldat cu rănirea a cinci persoane, şoferul bucureştean şi doi pasageri ai acestuia, o femeie de 36 de ani şi o minoră de 8 ani, respectiv două pasagere din maşina buzoianului, de 54 şi 32 de ani", a transmis, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău.

Victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, iar poliţiştii au deschis un dosar penal pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul. 

