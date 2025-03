A picat rețeaua X. Update: Mulți utilizatori raportează probleme

Update:

Platforma de socializare X se confruntă cu întreruperi intermitente, mai ales în aplicația sa, potrivit Downdetector, care urmărește rapoartele de probleme de la utilizatori pe site-uri web, notează The New York Times.

Primele întreruperi de pe X au fost raportate înainte de ora 6 a.m. Ora de Est, după care site-ul și aplicația păreau să reia funcționarea. Dar pe la 10 a.m. au apărut mai multe probleme și au existat 41,00 de rapoarte de întreruperi pe X, potrivit Downdetector. La scurt timp după ora 11 a.m., a apărut un al treilea vârf de întreruperi raportate, iar site-ul a rămas nefuncțional pentru mulți utilizatori.

Știrea inițială:

Rețeaua de socializare X a picat, luni, 10 martie 2025, după ora 17:30. Mai mulți utilizatori, inclusiv din România, au observat că nu mai puteau vedea conținut în feed.

În timp ce la unii apărea că se încarcă, alții aveau afișat un buton „Retry“ (n.r. Reîncercați).

Se pare că X (FKA Twitter) are unele probleme semnificative pentru a treia oară într-o singură zi, deoarece utilizatorii raportează din nou probleme de conectare și de vizualizare, notează tomsguide.

Peste 40.000 de rapoarte Downdetector au venit de la utilizatori în timpul celei de-a doua întreruperi, afirmând că nici măcar nu au putut face ca rețeaua de socializare X să se încarce.

