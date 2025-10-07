A murit profesoara Mihaela Vlăsceanu. A fost un veritabil reper profesional

A plecat astăzi dintre noi profesoara universitară Mihaela Vlăsceanu, la puțin peste un an după soțul ei, sociologul Lazăr Vlăsceanu.

Comunitatea academică din SNSPA își exprimă profundul regret pentru dispariția prof. univ. dr. Mihaela Vlăsceanu, fost rector al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, personalitate marcantă a sociologiei românești și cadru didactic de excepție pentru generații întregi de studenți și doctoranzi.

Născută în anul 1949, Mihaela Vlăsceanu a absolvit, în anul 1971, Facultatea de Filosofie, secția Sociologie, a Universității din București. În 1973, a efectuat un stagiu de documentare în Statele Unite ale Americii, specializându-se în tehnica și metodologia cercetării sociale. În 1983, și-a susținut teza de doctorat intitulată „Analiza empirică a cauzalității sociale”, obținând titlul de doctor în științe politice.

Și-a început activitatea universitară în anul 1986, iar în perioada 1991–2001 a fost cadru didactic la Facultatea de Sociologie a Universității din București. Din anul 2001, Mihaela Vlăsceanu a devenit cadru didactic al Facultății de Științe Politice a SNSPA, unde a format numeroși specialiști în domeniul sociologiei și al managementului organizațional. În perioada 2005–2008, a ocupat funcția de rector al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), contribuind semnificativ la consolidarea reputației academice a universității.

Domeniile sale de expertiză au inclus metodologia analizei cauzale, sociologia organizațiilor și conducerii, teoria și cultura organizațională, precum și studiul organizațiilor nonprofit – un domeniu pe care l-a introdus și dezvoltat în spațiul academic românesc.

Prof. univ. dr. Mihaela Vlăsceanu a publicat numeroase lucrări științifice, studii și articole în reviste de specialitate. Printre volumele sale de referință se numără: „Conștiință și cauzalitate” (1985), „Psihosociologia organizațiilor și conducerii” (1993), distinsă cu Premiul Academiei Române, „Sectorul nonprofit. Contexte, organizare, conducere” (1996), „Organizațiile și cultura organizării” (1999, 2002), „Managementul carierei. Să învățăm să ne construim o carieră” (2002), „Organizații și comportament organizațional” (2003), „Organizația: proiectare și schimbare” (2005). A fost, de asemenea, co-autoare a unor volume fundamentale, precum „Naționalitatea maghiară în România” (1976), „Structuri, strategii și performanțe în învățământ” (1989), „Dicționar de Sociologie” (1993) și „Dicționar de Politici Sociale” (2002).

De-a lungul carierei sale, a fost membră a Comisiei de științe sociale din cadrul Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare și membră a Asociației Sociologilor din România, contribuind activ la dezvoltarea și profesionalizarea cercetării sociale în România.

Prin activitatea sa științifică, managerială și didactică, prof. univ. dr. Mihaela Vlăsceanu a lăsat o amprentă profundă și durabilă asupra învățământului sociologic românesc și asupra comunității academice din SNSPA, a transmis SNSPA.