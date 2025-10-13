A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani

Luni, 13 octombrie 2025, Consiliul Superior al Magistraturii și-a exprimat profundul regret pentru încetarea din viață a lui Ionel-Marian Gherman. A fost fost procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

„Consiliul Superior al Magistraturii își exprimă profundul regret pentru încetarea din viață a domnului Ionel - Marian GHERMAN, fost procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească!”, a transmis CSM.

Avea doar 51 de ani, dar era grav bolnav.

Cine a fost procurorul Marian Gherman

Procurorul Marian Gherman, care a activat în cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și anterior la DIICOT București, a fost un magistrat implicat în mai multe dosare mediatizate. Printre acestea se numără dosarul Carpatica, în care este judecat polițistul Dan Hosu, soțul șefei DIICOT, Giorgiana Hosu, precum și dosarul ASF Dan Radu Rușanu, încheiat cu achitarea definitivă a fostului președinte al Autorității de Supraveghere Financiară.

Procurorul Gherman ar fi fost nemulțumit de modul în care conducerea DNA a decis concluziile în procesul Carpatica, unde au existat discuții interne inclusiv despre posibilitatea ca procurorii să ceară achitarea inculpaților, după ce o parte din probele SRI obținute pe mandate de siguranță națională au fost anulate de instanță.

În cariera sa, Marian Gherman a instrumentat și cauze importante la DIICOT, printre care un dosar ce îl viza pe interlopul Nuțu Cămătaru.