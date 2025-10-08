A murit Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5

Trupa Direcția 5 și-a luat rămas-bun de la Marius Keseri printr-un mesaj emoționant pe Facebook, în care i-a mulțumit pentru cei 30 de ani petrecuți împreună.

„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri", este mesajul publicat pe pagina de Facebook a trupei Direcția 5.

Marius Keseri, născut în data de 7 martie 1965, a fost bateristul formației Direcția 5, una dintre cele mai apreciate trupe pop-rock din țară.

Prietenii și colegii îl cunoșteau sub numele de „Tete”. De-a lungul a trei decenii, a fost un membru important al grupului și a contribuit la succesul unor melodii consacrate precum Am nevoie de tine, Vreau să mă îndrăgostesc, Primul meu sărut și Obsesia.